Las líneas que nos definen

La vivariense Emma Rego Eiroa, de 18 años, se incorpora este viernes al estudio de tatuaje All Black Viveiro, de Iván Fernández Ferro, quien contactó con la joven tras ver su trabajo en Instagram y comentarle que le gustaba mucho, por lo que le propuso trabajar con él.

Emma se dio estos días de alta como autónoma para poder ejercer dicha actividad. Su iniciación en el mundillo tattoo se produce a raíz de la realización de un curso básico, tras el que lleva meses practicando con personas conocidas y familiares. Antes se había acercado a los tatuajes a través de las redes sociales. Ahora casi todos los días sube una muestra de trabajos hechos por ella, bien dibujos o diseños de tatuajes.

Desde niña cultiva su afición por el dibujo asistiendo a clases particulares en Viveiro. "Ten bastante que ver, sobre todo o microrrealismo, gústame moito o debuxo, pero quedábaseme curto, quería ir máis alá, e as tatuaxes están moi relacionadas". Su estilo no está aún muy presente en la comarca, sino que es más propio de grandes ciudades y en otros países, aunque "hai moita xente que o está buscando na Mariña. É un trazo de liña fina, é microrrealismo", explica.

La artista vivariense cultiva el microrrealismo de línea fina que se lleva en las grandes ciudades

La tatuadora indica que el curso le sirvió para conocer qué material usar, la realización de las líneas y algo de sombra. "Logo empecei a practicar na casa este estilo, que levo dous anos vendo polas redes sociais". Sus motivos preferidos son los retratos y también le gustan mucho las mariposas y todos los insectos. Otra de las facetas que explota es la creación de versiones de obras de arte conocidas, "mesturando unhas con outras".

La atracción por los nuevos estilos lleva a explotar al máximo este campo y cree que es lo que anima cada vez a más personas a hacerse un tatuaje. "Vexo que podo facer algo que case non se ve, é moi simple, gusta máis e adáptase ao que a xente quere, pois algúns só queren negro ou non queren debuxo. O que máis levan son frases, palabras, nomes e datas", comenta.

SEGURO. Emma aclara que son permanentes, pero pueden revertirse con láser. Indica que es una técnica segura, porque los materiales son esterilizados de usar y tirar, y homologados por Sanidade. En un par de semanas suelen quedar completamente curados, según la piel de cada persona y en función de la dimensión del tattoo. El tamaño también influye en el tiempo que lleva su creación. "Podes tardar dende quince minutos a catro horas, tamén inflúe se é só liña ou ten sombras. O material é o que menos custa, pagas o tempo e a experiencia da persoa", señala.

El trabajo de esta joven creadora vivariense puede verse en su Instagram eiroa.tattoo. Emma anima a "facer o que realmente lle guste a cada un" en el ámbito laboral. Defiende que "non sempre hai que facer unha carreira se realmente non é o que te motiva". Ella hizo el bachillerato por Ciencias Sociales y dice que dentro de unos años le gustaría cursar la carrera de Historia del Arte a distancia. En la actualidad le ha podido más su pasión por los tatuajes. "Facía tempo que quería dedicarme a isto e decidín empezar, cando me sinta motivada farei a carreira". Agradece el apoyo de su madre, quien la impulsó a seguir su vocación.