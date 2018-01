Linares ficha a Fran Cajoto para su lista a la ejecutiva del PSOE focense 

"Sacar a Foz do seu letargo" y apostar firmemente por un concello "que ben o merece" es la carta de presentación del nuevo fichaje del PSOE focense, Fran Cajoto Caserío, un ingeniero de Caminos de 34 años de edad, que acompaña al actual concejal Chema Linares en su candidatura a la secretaría xeral del partido en Foz.



La mezcla de experiencia y juventud es la que tratan de llevar en una lista con la que aspiran a sellar un "proxecto conxunto" que pretende ser un punto de inflexión en el socialismo focense. Un partido que busca resurgir de sus cenizas, tras unos años convulsos, y que quiere volver a situarse como alternativa al gobierno local.



Para ellos, los afiliados deberán respaldar en la asamblea del próximo fin la candidatura; de momento la única que se ha dado a conocer públicamente aunque hasta el viernes está el plazo abierto para que se puedan presentar otras listas.



Cajoto, casado y con dos hijas, se presenta como secretario de organización en una candidatura encabezada por Linares, cabeza visible del partido en la corporación actual en la que ejerció de portavoz hasta que el pasado año tomo posesión Moncho Candia, que asumió la portavocía al tomar posesión de su acta de edil en sustitución de Vanina Cabrera que, a su vez, entró por Ramalleira.



Cajoto se presenta como socialista de convicción, "as miñas ideas son as de toda a vida", aunque no fue hasta el 2015, coincidiendo con la subida del Ibi, cuando decidió afiliarse "para tratar de cambiar las cosas desde dentro".



El joven, aficionado a la pintura y el dibujo, sobre los que dio clases, tuvo su estreno en sociedad en la Festa do Chícaro, donde acompañó a los ediles socialistas en el acto oficial y tuvo ocasión de departir con el presidente de la Diputación, Dario Campos, y la responsable comarcal, Rocío López