Unos limpian... y otros ensucian

Finalizada la temporada estival del turismo de masas, así como las grandes fiestas y romerías, algunos concellos como Viveiro y Ribadeo han intensificado las labores de mantenimiento en playas y áreas recreativas para devolverlas al estado de limpieza que siempre deberían presentar pero que con frecuencia no sucede. A pesar de los contenedores, quedan residuos por las cuatro esquinas y a menudo se tarda en recoger lo que muchos abandonan sin escrúpulos. En Viveiro se han realizado trabajos de mantenimiento y desbroce del paseo de Area y se limpiará la zona tras meses de mucha afluencia.

"Na praia de Covas realizáronse traballos de mantemento da pasarela, arranxando as táboas en mal estado, ademais de limpar a rampa de acceso aos baños que están a carón da parrillada", explica la primera teniente de alcaldesa y responsable de Obras, Miriam Bermúdez.

En cambio, tras un mes de la celebración de la romería de O Naseiro y las llamadas que todos los años realiza la alcaldesa, María Loureiro, a respetar normas básicas como que "todos os elementos, obxetos ou enseres que os romeiros utilicen deben ser desmontados e/ou recollidos ao finalizar a mesma", muchos no lo cumplen y este domingo seguían esparcidos en distintos puntos del eucaliptal y parados, cual vertedero, todo tipo de maderas y residuos del montaje de las casetas.

Llamadas a la colaboración para que se usen los contenedores o el punto limpio caen en saco roto y muchos parecen ignorar "un espazo natural protexido na Rede Natura 2000 e unha zona fluvial onde é preciso respetar a contorna e as normas que a protexen e que establecen os organismos competentes".

En el caso del Concello de Ribadeo, el edil de Medio Ambiente, Diego dos Santos, explica que comenzaron las tareas de mantenimiento del entorno y del mobiliario de O Cargadoiro, "unha zona que tanto para ribadenses como visitantes ten un gran valor".

"Estivemos durante todo o verán cunha primeira acción de desbroces e agora pasaremos a unha segunda actuación que estará centrada no mantemento do entorno e do mobiliario, así seguimos traballando e coidando do noso", añade Dos Santos.

Los concellos de Viveiro y Ribadeo repasaron Covas, Area y O Cargadoiro. En Cervo y Cangas hubo retirada de residuos en ríos

Además de la costa, en los casos vivariense y ribadense muy visitada y donde es necesario una limpieza a fondo, otros entornos que sufren la contaminación y las basuras son los ríos, con gran cantidad de residuos esparcidos por las orillas.

Los voluntarios son imprescindibles y las concejalías de Medio Ambiente y Medio Rural de Foz participaron este domingo en la recogida simultánea del Proxecto Ríos.

El edil Xabier Fanego acompañó a diez voluntarios hasta el río Alemparte en Cangas para recoger desde botellas de plástico, zapatos, bolsas y redes de obra hasta tubos de hormigón, latas, cristales herramientas o ferralla. En total fueron retirados unos 120 kilos de deshechos.

Por su parte, once voluntarios de la asociación Fervenza de Sargadelos dedicaron la mañana a retirar unos 30 kilos de basura del Xunco, en Cervo, recuperando incluso una batería de coche.