Ligeros reajustes en los horarios de las farmacias mariñanas

El nuevo decreto que regula los horarios, guardias y vacaciones de las farmacias gallegas apenas tendrá repercusión en el funcionamiento de las boticas mariñanas ya que ninguna estiraba su jornada habitual más allá de las diez de la noche como ocurría en las ciudades y, por lo tanto, no entraba en colisión con el negocio de quien debe atender las urgencias nocturnas —desde las diez de la noche hasta las nueve y media de la mañana del día siguiente— que son obligatorias por ley allí donde funciona un PAC u hospital, no por gusto.

Si acaso, alguna farmacia que hasta la fecha variaba ligeramente el horario de apertura del domingo respecto al del sábado, a veces en media hora por las mañanas, deberá despachar como los sábados o estos, en las mimas horas que durante la semana. En A Mariña, al estar todos los núcleos de población por debajo de 30.000 habitantes, rige la norma de que haya al menos una farmacia abierta donde funcione el Punto de Atención Continuada.

Es por eso que en Alfoz, Cervo, O Valadouro o Xove han renunciado a unas guardias nocturnas que, por otra parte, casi ningún farmacéutico querría. La norma actual especifica que se trata de 'guardias localizadas' allí donde sea preceptivo cubrirlas. En la comarca ninguna farmacia ha considerado viable abrir las 24 horas del día y si alguien ve reflejado tal horario es porque esa semana le toca guardia de noche. No obstante, en municipios de gran actividad sanitaria sí abren de lunes a domingo entre las nueve y media y las diez de la noche e, incluso en Viveiro y Burela, varias despachan "todos los días del año".

No todas, sino aquellas en lugares muy céntricos y urbanos. En el otro extremo, en concellos más pequeños alguna farmacia ha renunciado a abrir los sábados por la tarde porque la nueva norma especifica que para ello debería mantener el mismo horario que sigue de lunes a viernes. Es una contrariedad, explica Ana María Boñar, la titular de Xove, quien indica que "no sé el motivo, porque ahora podré dar peor servicio a los vecinos". Atendía de lunes a viernes de nueve de la mañana a nueve de la noche y los sábados de nueve y media a dos y de cinco a ocho de la tarde pero desde el próximo fin de semana ya no lo hará los sábados por la tarde.

Ella cree que para un entorno rural estaba bien como solía y cubrir ahora más horas en el finde a primera hora de la tarde y última hora del sábado, no compensa. Otras farmacias como la de Celeiro también tuvieron que reorganizar el horario, aunque ya no abrían el sábado por la tarde. Natalia Díaz, titular de Ourol, otro municipio con pocos habitantes, continuará con la apertura de 8.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas —hasta las 20.00 en verano—, además de los sábados de diez a una y media. Pese al escaso padrón, indica que la farmacia es viable porque la población está muy envejecida y "en el rural se necesita un trato especial, también por la dificultad para los desplazamientos".

En el otro extremo, el caso de Burela, con PAC y hospital, a farmacéuticas como Noelia Cao en O Parque, que abren todos los días de 9.30 a 22.00 horas, el nuevo decreto no les afecta nada. Cao sí muestra satisfacción por haber ganado las farmacias locales el pleito al Concello por la tasa de ‘200 y pico euros’ que les quería aplicar por el cajetín donde dispensan medicamentos durante las guardias de noche. "Se ha reconocido que es un elemento de protección obligatorio durante nuestro trabajo", explica, marcando la distinción frente a un cajero bancario.

Medicinas en una farmacia mariñana. AMA

Sobre un servicio 24 horas, Noelia lo descarta: "Puede que en el verano resultase viable ampliar un poco el horario más allá de las diez de la noche, pero no en invierno". Otras farmacias, que de alguna manera compiten por proximidad con la mayoría de las burelesas, simplemente deberán hacer algún retoque de su horario. Es el caso de la de Manuel Fernández en Nois, que hasta ahora atendía los sábados de diez a ocho y, a raíz del nuevo decreto, deberá igualarlo con el de diario, de nueve de la mañana a nueve de la noche. Hacia Foz los horarios son variados. Mientras alguna botica abre todos los días de 9.00 horas a 21.00 horas, la mayoría cierra el domingo y alguna también el sábado por la tarde.