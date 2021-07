Un ligero cabrio para soltarse las melenas de los 60

José Ramón Budiño es meticuloso y sincero: "O Seat 850 Sport descapotable é un querer e non poder pero gustábame coleccionar algo español con valor do noso parque". Y hasta los niños se lo rifan como juguete para subirse en las concentraciones de clásicos. Imagen y sencillez aparte, hay motivos para amarlo: "Os coches de agora van de marabilla pero non os fan para durar. Conducir un clásico non ten nada que ver pois sintes o motor no acelerador e na palanca de cambio, podes xogar con el mentras que nos modernos aceleras e freas, non vives a pilotaxe".

El suyo es el mismo cabrio Fiat 850 Spider italiano pero fabricado en Barcelona entre 1969 y 1972. Pocos podían acceder a este capricho de lujo de aquella España franquista y cutre pues costaba un dineral, 138.000 pesetas. A las familias se las motorizó con el incómodo Seat 600 mientras los prebostes del régimen viajaban en los haigas Dodge Dart o lúgubres 1500 así que la rara avis descapotable de Seat apenas sirvió para soltarse la melena con un look más simpático. La tirada no llegó a las 2.000 unidades, hecho que lo convierte hoy todavía en más joyita. Al biplaza le sacaban lujo cinematográficas con estrellas patrias tipo Lina Morgan, en La descarriada (prostituta que se vuelve decente), Manolo Escobar, Concha Velasco, e intentaron rejuvenecer a Paco Martínez Soria y Florinda Chico en El padre de la criatura. También Carmen Sevilla lucía palmito con él en Enseñar a un sinvergüenza, historia machirula de 1970 junto a Pepe Rubio.

Aquí sirvió a Martínez Soria en 'El padre de la criatura', pero sin el estilo de Mel Brooks con el Tiger de 'Superagente 86'

Como les ocurría a otros personajes de entonces, el Sport Spider sufría de calentones. Y aún hoy le ponen dos radiadores, rompiendo su originalidad, pero José Ramón solo conecta otra bobina si falla por alta temperatura: "Prefiro facerlle unha condución relaxada e cando fai calor abro a calefacción pois con máis circuito refrixera", añade. Operador prejubilado de Alúmina, hace mucho que confía en la tecnología alemana del grupo VW pero es un enamorado de la mecánica de platinos y delco con la que este Seat rinde 52 CV a base de carburador Weber de doble cuerpo, balancines en las válvulas y salidas individuales de escape.

El Sport Spider llevaba 4 años parado en Arenas de San Pedro (Ávila). Era de la mujer de un compraventa y hoy es un referente en las citas de Auto Clásico de A Mariña. Lo repasó, buscó el volante original de madera, arregló la capota en Madrid y talleres O Castelo dejó impoluta la carrocería. Debe echar un aditivo a la gasolina pues necesitaba plomo para lubricar las válvulas y ahora no trae.

El vínculo de Budiño con el 850 se remonta insospechadamente a años jóvenes en Touro pues a los 23 el Seat 127 fue su primer coche y ambos compartían bastidor. Le gustan pequeños y simpáticos — antes restauró un Mini—, este de 715 kilos y motor atrás cumple sus expectativas de manejo. "A sensación é de gran liberdade, a capota de lona vai toda oculta e o campo de visión é moi despexado". En el Fiat 850, Giorgeto Giugiaro parece inspirarse más en el morro Alfa Romeo y a veces semeja miniatura del Jaguar E-Type. A España llegaron contados Triumph Spitfire, de peso y estética similares pero más potentes y motor delantero. Diseñado por Giovanni Michelotti, ya era otro nivel. Bien mirado, incluso recuerda al mítico Toyota 2000 GT Convertible de 1967 con James Bond (Sean Connery) en Solo se vive dos veces. El Seat no pillaría a esa máquina de 150 CV ni de lejos pero es historia de los españolitos que pedían vivir.

FICHA TÉCNICA

Motor

Combustible: Gasolina



Cilindrada: 903 cc



Potencia: 52 CV



Par máximo: 65 Nm/4.000rpm



Transmisión

Caja de cambios: Manual 4 velocidades



Tracción: Trasera



Prestaciones

Velocidad máxima: 145 km/h



Aceleración (0 a 100): 16 seg



Consumo medio oficial: 10l