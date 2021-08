Un lienzo de sueños en el puerto de Burela

El antes desangelado muro del puerto de Burela va camino de convertirse en un auténtico museo al aire libre de la mano del certamen de pintura mural Amarte, cuya quinta edición está en marcha estos días. Los ocho artistas gallegos, nacionales e internacionales seleccionados ya empezaron a plasmar sus bocetos en este particular lienzo de hormigón que lucirá nuevos diseños alusivos al mar desde la particular óptica de cada creador.

"Quise reinventarme para este certamen", dice la chilena-italiana Alessia Innocenti, inspirada en fractales

Un nombre internacional es el de la chilena-italiana Alessia Innocenti, asentada en Barcelona, donde se dedica a la docencia artística y a la creación de obra tanto urbana como de taller. Son pura fantasía sus creaciones, para las que se inspira en los fractales y en la geometría que se puede encontrar en la naturaleza. "En Burela quiero salirme de lo que hago tradicionalmente en mi trabajo, salirme de la estructura geométrica y simétrica de mi obra. Quise un poco reinventarme para este certamen de pintura", comenta, y explica que para ello usará dos técnicas: la pintura acrílica para la base sobre el muro y el stencil o plantilla para plasmar con aerosol las formas. También pasará de lo abstracto a elementos figurativos, al incluir en su mural —llamado Marsinfin— peces, caballitos de mar, corales tipo mandala o formas de olas, todo ello con "colores muy vibrantes, muy brillantes, que generen contrastes".

Daniel Pedrosa y Anna Repullo y el tándem madrileño Daniel Caro-Guillermo Torres completan el certamen

De la ciudad condal o sus proximidades vienen otros artistas como es Daniel Pedrosa, que se dedica a la pintura mural "tema realista" y al tatuaje. "Espero y deseo que guste", dice del diseño que realizó para el certamen burelés, al que denominó Sentimiento dinámico y que tiene dos grandes protagonistas: un mar embravecido y una figura femenina central. "En los laterales está el mar, como removido con olas, con mal tiempo, y entre el medio saldría la figura de una chica con un vestido de fiesta", explica. Su intención es plasmar que el mar "es tranquilidad cuando está calmo, pero a la vez se te puede girar y ser malvado", mientras que la figura femenina es recurrente en sus obras. "Me inspira y me transmite paz", comenta el joven, que empezó a pintar a los trece años y actualmente, con 25, no encuentra "mejor manera de expresar".

Otra artista catalana en Burela es Anna Repullo, de Saint Feliu de Llobregat, que al igual que los anteriores participa por primera vez en el certamen que promueve la concejalía de cultura. "Siempre estoy buscando concursos de murales porque me gusta mucho el hecho de pintar y también el viajar y conocer otros pueblos y otra gente", comenta la artista, dedicada al completo a su pasión. "Hará como dos o tres años que puedo vivir solamente de esto profesionalmente. La pintura mural es lo que más me gusta pero a veces también tengo encargos de pequeño formato", dice Repullo, que en el mural Marineros que está pintando en el puerto de Burela reinterpreta una fotografía antigua en la que aparece una familia. "Sale un padre, una madre y un niño que lleva un barco de juguete en los brazos; la idea es plasmar una familia marinera, a ver qué tal queda", apunta la artista, que utiliza pintura plástica en sus obras.

Los grafiteros lucenses en esta edición son Pablo Lage (Van Kraft) y Tirso Paz (Bublegum), residente en Barcelona

Residente en Barcelona pero de origen lucense es Tirso Paz, que grafitea con el nombre artístico de Bublegum. "Empecé a pintar hace 17 años y hoy en día sigue siendo mi principal motivación. Me gusta experimentar y nutrirme de elementos de otras disciplinas, como el tatu o la pintura", dice el artista, que realiza trabajos muy diversos: "Hago cuadros, he pintado unas zapatillas para una exposición y pinto billetes de dólares también; pinté uno una vez y me empezaron a encargar más, tengo bastante demanda de eso", comenta. A su mural en Burela lo nombró Meiga do mar y en él aparece "una chica como sumergida que tiene detrás un barco hundido y por los lados unas medusas brillantes". "Siempre intento poner un toque de color y en este caso las medusas son las que se lo dan más", avanza el lucense, que conoció el certamen "por unos amigos", en concreto por los ganadores del año pasado.

El nombre de otro de los artistas ha sido recurrente en los últimos meses en la provincia por el encargo de la Diputación de plasmar en distintos municipios murales con la cara de Rosalía de Castro. Se trata del también lucense Pablo Lage con su proyecto personal Van Kraft, con el que realiza trabajos de diseño gráfico, ilustración y murales corporativos para diferentes empresas y particulares. "Xa coñecía o certame pero nunca me puidera presentar porque estaba traballando fóra, pero este ano aliñáronse os astros", comenta el artista, que se mostraba "con moitas ganas" de pintar en Burela. "Non son moito de participar neste tipo de eventos, pero este en concreto está ben organizado e téñoo ao lado da casa. Agradécese moito cando fan este tipo de eventos por aquí cerca", destaca Pablo Lage, que en su mural plasma "unha posta de sol nunha praia cunha serie de elementos, como un cangrexo ou unha botella de cristal que quedou á deriva e que ten dentro como un barco pirata". Dedicado también al grafiti en las últimas dos décadas, emplea en este certamen "o spray como ferramenta única".

Martín Cal, ganador y tercero otros años, vuelve para mostrar su evolución. También regresa Eneko Azpiroz

Un asiduo al concurso burelés es Martín Cal, de Ortigueira, que ya recogió un primer y un tercer premio en ediciones anteriores. "Gústame moito porque coñeces a un montón de xente e xa vou todos os anos como quen vai de vacacións, é unha zona incrible, cunha xente marabillosa; chegas e xa estás rodeado polos teus", comenta sobre su experiencia en el certamen. Este año en su diseño A nosa Burela trata de representar su forma de ver a la localidad. "Vou facer unha representación do que é Burela para min e verase moita forza neste mural, penso que vai chamar bastante a atención. A técnica vai ser hiperrealista e todo feito a pintura, nada de spray", avanza sobre un diseño que mostrará una evolución con respecto a sus anteriores murales en Amarte. "Cada ano intento mellorarme, eu mesmo vexo unha evolución bastante grande e quero este ano destacar sobre os outros que teño feitos", apunta.

También participó en ediciones anteriores, en 2018 y 2019, el navarro Eneko Azpiroz. "La verdad es un concurso que está bien, hay buen ambiente, las cantidades de dinero de los premios son buenas y luego estamos allí alojados, tenemos precio para comer en un sitio y la comida es buena. Al final todo suma para participar", reconoce este fotógrafo de profesión que también se dedica a pintar murales con aerosol. "Es la técnica con la que mejor me desenvuelvo, podría hacerlo con pincel, porque también pinto cuadros, pero es más rápido y más efectivo para los detalles con aerosol", explica. En su mural de este año en Burela utiliza dos gamas de color, marrones y azules. "Voy a hacer una estrella marina, un Neptuno con una ballena y como si fuese el interior del mar, con un buceador antiguo", avanza.

De Madrid viene el tándem formado por Daniel Caro y Guillermo Torres con su propuesta Sueños eternos. "Sale un señor mayor que es marinero, un barco de papel y de fondo el mar, y pone la frase Todo comienza con un sueño, como representando que el sueño del hombre siempre ha sido ser marinero, desde pequeño, por eso el barco de papel", comenta el primero. Para ello utilizarán el spray, con el que realizan todos sus trabajos. "Hemos participado en certámenes de todo el país y nos van saliendo trabajos de este tipo aparte de nuestras profesiones", dice, que son las de electricista y pintor. En el caso del Amarte, es su primera participación.

CALIDAD Y CANTIDAD. La concejalía de cultura de Burela destaca la calidad de los trabajos presentados en esta convocatoria del certamen y también su cantidad, 58, lo que supone "un récord para Amarte".

Entre ellos se eligieron a los finalistas que estos días plasman sus bocetos en el muro y el domingo será la entrega de premios, a la una menos cuarto en la Praza do Concello, con el actor Serxio Pazos como maestro de ceremonias. Los galardones están dotados con 1.500 euros para el primer clasificado, 750 para el segundo y 300 para el tercero. El resto de participantes recibirá 180.

Actividades relacionadas

TALLER DE GRAFITI. La explanada del puerto será el escenario el sábado, de once a dos, de un taller infantil de grafiti a cargo del artista lucense Diego Anido, campeón de las batallas de la Liga Nacional de Grafiti. Para participar hay que anotarse previamente en el 982.58.11.41. Además, a las once de la noche en la Praza do Concello habrá un concierto gratuito de Tribu Folk.



CONCURSO DE SELFIES. También hasta el sábado está abierta la participación en el concurso de selfies, con el que el Concello invita a la gente a hacerse fotos con los murales de Amarte de fondo y subirlas al perfil de Facebook del certamen. La imagen con más me gusta recibirá un premio de cien euros y se requieren un mínimo de diez participantes.