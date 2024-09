Libros que latexan no corazón de Barreiros

En tempos onde a modernidade e a vida acelerada parecen afastarnos do contacto comunitario e de praceres como sentar a ler un libro, xorden iniciativas que traen consigo un aire fresco de convivencia e acceso á cultura. As bibliotecas rurais, que están a converterse nun xeito de democratizar a cultura co esforzo dos veciños e as autoridades locais. No concello mariñán de Barreiros atópanse exemplos.

Eva Palacios, veciña de San Xusto, en Barreiros, foi unha das impulsoras desta iniciativa que naceu case por casualidade hai pouco máis dun ano, tras atopar inspiración nun proxecto sinxelo e comunitario andaluz.

"Fun de vacacións a Sevilla coa miña nai e a miña filla e alí vimos nun barrio unha caseta de libros para compartir. A xente ía, collía un libro e deixaba outro. Eu teño moito gusto pola lectura e encantoume esa iniciativa de intercambio de libros", explica Palacios, que comezou a traballar na idea en canto regresou á súa terra.

Con entusiasmo, Eva compartiu esta idea coa sua irmá Teresa Palacios, secretaria da asociación de veciños San Pastor, propoñéndolle crear un pequeno espazo no que os veciños puidesen acceder á lectura a través de libros compartidos: "Pensei que podía ser boa idea levalo á parroquia porque a maior parte da xente da contorna é maior e non ten o hábito de lectura asentado".

Así foi como pouco a pouco os veciños comezaron a doar libros e, en colaboración co Concello, que tamén achegou algún exemplar, en San Xusto atesouran na actualidade preto de novecentas obras.

Un proxecto que medrou máis do esperado

Hoxe Eva traballa con devoción para manter esta pequena pero poderosa biblioteca aberta, un lugar que acadou maiores dimensións das que agardaba: "Cando pensei neste lugar imaxinaba un recuncho no que deixar e coller libros, pero non chegar a ter unha biblioteca, así que estou contenta. Incluso profesores do meu pícaro doaron libros. Eu traballo no Concello de Foz, e no punto limpo a xente tamén deixa libros que recupero cando poido", sinala a barreirense, que se encarga da xestión dos préstamos e devolucións.

"Aínda que intento poñer un prazo de quince días para a devolución dos libros, é algo orientativo, cada un le ao seu ritmo, ás veces tardan moito".

O compromiso coa comunidade vai máis aló e Eva fai todo o posible para satisfacer as necesidades literarias dos seus veciños, levando incluso os libros ás casas de quen non pode desprazarse. Estes desprazamentos son un dos motivos polos que a biblioteca só abre dúas horas á semana.

Unha proposta cultural en zonas dispersas e envellecidas

Dende o Concello de Barreiros, a alcaldesa, Ana Ermida, tamén celebra o crecemento destas bibliotecas rurais, vendo nelas unha ferramenta vital para achegar a cultura ás persoas maiores e con dificultades para desprazarse: "Somos conscientes de que somos un concello cunha poboación moi envellecida, con problemas para desprazarse. Lanzamos a proposta a todas as asociacións veciñais para ver cales estaban interesadas", explica a rexedora.

As asociacións ven nesta iniciativa unha oportunidade non só para fomentar o pracer da lectura, senón tamén para fortalecer os lazos comunitarios e revitalizar as súas parroquias.

San Xusto foi pioneira, pero outras parroquias tamén están sumándose a esta iniciativa e a alcaldesa afirma que está en marcha outra biblioteca rural en Vilamartín Grande. "En San Miguel fixemos unha biblioteca libre, un espazo de intercambio de libros, unha cuestión comunitaria e social", sinala Ermida, quen é moi contundente co obxectivo final desta iniciativa lectora: "Trátase de democratizar a cultura, de asegurar o acceso á cultura a todos, tamén á xente do rural galego."

As bibliotecas rurais, máis que un simple lugar onde atopar libros, son un espazo no que se comparte sabedoría e se tece unha rede entre veciños que, a través da lectura, reaviva o sentimento de pertenza ao medio rural.