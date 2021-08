"No libro falo dun Foz desaparecido, cunha presada de casas e vencellado á montaña"

Faille especial ilusión a Carlos Reigosa falar de Segredos de Bretaña este xoves en Foz, un libro que publicou hai xa cinco anos pero que non atopou eco no pobo no que está ambientado: Foz. Por iso o acto será en realidade unha presentación. Terá lugar na casa da cultura focega ás oito e media da tarde organizado pola librería Bahía. Acompañarano o secretario xeral da Asociación Internacional de Críticos Literarios, Ángel Basanta, e máis o cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa.

Cal foi a historia de Segredos de Bretaña para que, falando de Foz, pasase alí case desapercibido?

O certo é que o título foi tan segredo que en Foz poucos se enteraron de que trataba xustamente de Foz, dun Foz preturístico.

Por que lle puxo ese nome?

É o nome co que se refería a el Cunqueiro, que estendía a Bretaña moito máis aló, ata San Andrés de Teixido, pero que empezaba en Foz. Era unha das tres bretañas que vía el, xunto coa inglesa e, naturalmente, a francesa.

Vostede ten unha fonda ligazón con Foz, como empezou?

Cando eu empecei a vir aquí, con catro ou cinco anos, isto era un pobo pequenísimo, un conxunto de casas moi ben reflectido no debuxo da portada do libro de Xosé Freixanes. Una presada de casas a carón do peirao e moi conectado coa zona interior, de Abadín cara a abaixo. A casa onde viviamos era unha casa de Foz dunha familia que che facía sitio, coma todos os que viñamos daquela, que eramos moi poucos, porque non había ningún hotel nin ningún hostal.

E como enganchou todo aquilo con este libro?

Eu lembraba moi ben o Foz da miña nenez. Era, como xa dixen, preturístico, e os que viñamos era, por así dicir, turismo de cercanías: de Vilalba, Lugo... pouco máis. Eu xa tiña falado con mariñeiros de aquí que foran ao Gran Sol, sobre todo dous con moi boa memoria que me contaron todo, e me aportaron a visión de que isto era a Bretaña galega de Cunqueiro, así que imaxinei este libro que se publicou en 2016 con ventas máis ou menos notables en toda Galicia, pero baixas en Foz, algo que eu nunca puiden entender. Ata que me decatei de que o problema era o título: non se establecía un fío entre aquela Bretaña e Foz. Agora espero poder explicalo ben na presentación de mañá.

Fala daquel Foz con barcos que ían ao Gran Sol. Tivo que investigar para chegar ata alí.

Foz fixo unha grande aventura, no mar, pero xa só o lembra xente moi velliña. Fíxate que xa por non quedar non queda nin o porto, que tamén desapareceu. Iso é unha mágoa.

Tamén fai referencia a ese vencello de Foz coa zona interior, tan presente na súa historia.

Claro! Eu quero que se saiba que estas 363 páxinas son de Foz. Do mar, pero tamén da súa relación coa montaña. Por exemplo, lembro que á romaría de San Cosme de Galgao, en Abadín, ía moita xente de Foz ofrecida. Cando eu chegaba alí da Pastoriza, estaba todo cheo de xente. Nós levabamos xamóns ou chourizo e eles peixe, e había un intercambio saudable, amoroso e ata relixioso. Serve iso tamén para lembrar a historia do cura Dino Pacio Lindín, catedrático en Nova York, agora xa xubilado e do que sacarei un libro en breve.

Vencellado a esa romaría?

Si. Alí a xente levaba moitísimas ofrendas: alimentos que tiñan nas súas casas. Pero un día ese cura chegou e pronunciou unha frase que lembran todo os que estaban alí: "Recollan todo o que trouxeron que os santos non comen". Aquilo foi unha confrontación directa coa Igrexa, pero á xente non lle pareceu nada raro. Se o cura que acababa de misar o dicía, non había máis que falar. Recolleron as súas cousas e leváronas para a casa, porque lles facían moita falla nalgúns casos, porque era xente moi pobre.

Vostede fala dese Foz esquecido no libro. Todos os pobos da Mariña cambiaron, pero foi esta localidade unha das que máis mudou co paso do tempo?

Home, pois eu penso que si. Hai que pensar no que dixen antes, que era un grupo de casas, como trinta ou corenta, non moitas máis. O porto tiña moita importancia. Agora non hai nin porto, e móvese todo arredor dos paseos que se foron facendo a carón do mar ou mesmo da praia da Rapadoira, que é enorme. Cando eu era rapaz, o mar estaba a carón da costa. Agora hai que andar un bo anaco ata poder bañarte.



O argumento do libro de Reigosa é unha loa a Foz collida dun xeito singular.

Como arranca ese argumento no que Bretaña é un trasunto de Foz?

Vén da historia dun escritor de Madrid que escapa agobiado por diversas circunstancias como un libro que acaba de escribir ou problemas da contorna familiar. De casualidade chega a un pobo que non sabe nin cal é, e queda alí en principio os dez días que ía ter para descansar.

Pero algo acontecerá...

Claro, a súa caseira, a señora Esperanza, vaille contando cousas coma asasinatos sen resolver, desaparicións... E el ve que estas cousas do pasado nunca foron investigadas como deberan pola Garda Civil, así que é el quen por curiosidade se pon a investigar ata que se atopa con que é a el a quen están disparando. El decátase de que en realidade o libro que escribiu non ten ningún valor ao lado da historia que el mesmo acaba de atopar alí, naquel pobo que chaman Bretaña. Toda esa trama é a que me serve a min para, a través dos seus ollos, ir amosando un Foz diferente, que xa desapareceu ou está a piques de facelo. Un Foz moi distinto que vivía do mar pero que tamén tiña esa outra parte de vencellamento co rural que na portada do libro representa todo ese verde que debuxou Freixanes.