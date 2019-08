Los libreros están satisfechos con la afluencia a la feria del libro de Foz

La representante en Foz de la Federación de Libreiros de Galicia en Foz, Cielo Fernández, reconoció este domingo los buenos resultados de la feria de libro que desde el pasado jueves y hasta el domingo mismo se celebró en la plaza Conde de Fontao de la localidad. "Estamos moi contentos, porque houbo unha gran afluencia de xente e moitas actividades que contaron con moito público", explicó y subrayó que esta feria "leva tantos anos celebrándose que xa é unha tradición en Foz, tanto para os veciños como para as persoas que veñen pasar o verán e sempre preguntan as datas nas que se vai celebrar".

"Ademais este ano a xente de fóra está aguantando, outros anos a estas alturas xa había menos veraneantes, pero este ano aínda quedan moitos", aseguró Fernández, que también explica que el buen tiempo reinante en las últimas jornadas hizo que la mayor afluencia de gente fuera a partir de media tarde.

Con respecto a las ventas, Fernández aseguró que también están satisfechos: "Vendeuse un pouco de todo, aínda que é certo que aqueles libros que se presentaron na feira ou dos que houbo sinaturas tiveron bastante tirón, por exemplo 'Ficar', de Cristina Corral; 'De Ribadeo ao Barqueiro. Navengando a son de costa', de Pacos Rivas, ou 'Os amorodos de Bergman', de Fernando Redondo e tamén os infantís".

BURELA

Y mientras en Foz echan en cierre, en Burela se preparan para albergar la que será la última cita con los libros del verano en la comarca. Desde el viernes al domingo estará abierta en la Praza da Mariña, de doce a dos por la mañana y de seis a nueve y media por la tarde.

En el evento burelés están previstas presentaciones literarias, talleres infantiles, cuentacuentos y actuaciones musicales

El programa de actos arrancará el viernes a las seis de la tarde con un taller infantil de manualidades a cargo de Conchita Fraga. Para esta primera jornada están previstas las presentaciones de 'A sombra de María Silgar', de Xulio Pardo de Neira; 'De Ribadeo ao Barqueiro. Navegando a son de costa', de Paco Rivas, y de 'Cafeterías, tabernas, ultramarinos e bares', de Carlos Nuevo Cal. El día finalizará con la primera de las actuaciones de Xosé Antonio Touriñán y Carlos Blanco en 'Unha noite na praia'. Será a las nueve de la noche en la casa de la cultura.

La presentación oficial de la feria está prevista para el sábado, a las doce y media del mediodía y será con el pregón de Pablo Mosquera. También están previstas las intervenciones del alcalde, Alfredo Llano y el concejal de cultura, José Díaz. Las presentaciones literarias correrán a cargo de David Val, con su libro 'Un nómada en bicicleta' y de Emilio Legaspi y Nebril con 'O Trasno, 30 anos despois'. Además a la una de la tarde está previsto un cuentancuentos con Fátima Fernández y a las ocho y media de la tarde será el segundo pase de 'Unha noite na praia'.

El domingo contará con la presencia de Irene Rega con 'Si me pierdo tú me encuentras II', Antía Yáñez presentando 'O misterio do torque de Burela', Alfonso Otero Regal con 'A Maruxaina e outras sereas' y Pablo Mosquera con 'Historias de Nunca Jamás'. Este último día de feria contará con las actuaciones de Dambara, a mediodía y de Crooner 432 para cerrar el día. Además a las nueve y media de la noche se sortearán un lote de libros y una cesta de pescado cedida por Absa.