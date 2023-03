Librería Vivín, a la busca del siglo

Pablo Rodríguez atiende a la gente que va entrando y saliendo de su librería en la avenida Rosalía de Castro de Ribadeo. Es Librería Vivín y esta podría decirse que es su tercera etapa. Él mismo reconoce que tiene un objetivo muy claro que responde en realidad a "un compromiso familiar". Lo cuenta: "A empresa creouna meu pai en 1929, así que teño ese compromiso moral de chegar ó siglo". Su padre abrió el negocio en el número 1 de la calle San Roque después de haber trabajado anteriormente en un café en la Praza de Abaixo.

Pero enseguida el quiosco de prensa y estanco se disparó convirtiéndose en un lugar poco menos que de reunión. Su hijo, Pablo Rodríguez, recuerda "montóns de anécdotas daquela época. Por exemplo, beneficiábamonos moito de que tiñamos a exclusividade dalgunhas publicacións e a xente á que lle interesaban tiña que vir a compralas alí". Otra curiosidad venía con el tabaco "porque ó principio de todo, despois da Guerra Civil, funcionaba coas cartillas de racionamiento, que aínda teño algunha gardada". Era ademas uno de los pocos lugares de Galicia donde se podía comprar una pluma Parker, porque eran un establecimiento autorizado para ello.

Cuenta que, obviamente, el negocio fue cambiando y evolucionando muchísimo. Pone como ejemplo que "había días, como o seguinte ó sorteo de lotería de Nadal, que se vendían mil periódicos. Pasaba tamén porque era costume das entidades bancarias comprar bastantes para enviarlles a clientes que tiñan fóra de España".

Eran tiempos en los que el periódico llegaba cuando llegaba: "Os de Madrid primeiro chegaban ó día seguinte porque non había forma de facelo antes, pero á xente dáballe igual". Luego llegaban sobre las siete de la tarde "e iso non foi hai tanto tempo, ata mediados dos anos 80 ou así", y añade que mucha gente estaba esperándolos con ansia.

Desde allí, en 1987, Vivín se trasladó unos metros más allá iniciando una etapa con luces y sombras "da que non me arrepinto porque pasamos moi bos momentos alí, pero aquelo acabou como acabou. Era unha aposta importante e un modelo de negocio xa moi diferente".

El mal resultado trasladó la tienda a su emplazamiento actual, en la avenida Rosalía de Castro, donde el negocio de la prensa y el de los libros conviven ahora con el floreciente nicho de mercado de la entrega y recogida de paquetes.

Rodríguez relata que "está todo cambiadísimo. O mundo dos xornais baixou moitísimo, pero a nivel de revistas está aínda peor. O dos libros non tanto como se cree, porque o libro dixital non arrancou de todo, e ademais a pandemia veunos moi ben no sentido de que a xente volveu a ler".