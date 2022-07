La ley de costas supone un gran impacto inmobiliario para A Mariña

El Instituto de Estudos do Territorio, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, tiene identificadas en Galicia cerca de 4.000 edificaciones que estarían en riesgo, según los cambios en la normativa de costas que planea el Gobierno central. En el caso del litoral lucense, son 339.

Esta cifra total incluye cerca de 232 edificaciones generales, 46 edificios industriales y 12 empresas, nueve instalaciones de portivas, cinco lonjas, un centro educativo y un centro sanitario. También se podrían ver afectados un cementerio y dos estaciones depuradoras.

Los cambios que se avecinan y que afectan al dominio público marítimo terrestre han causado preocupación en el Gobierno gallego que asegura que están encaladarles minados a una progresiva deshumanización de la costa, algo con lo que desde Galicia no están en absoluto de acuerdo.

En este sentido, las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y de Mar, Rosa Quintana, mantuvieron un encuentro con alcaldes del ayuntamientos costeros el pasado junio en Ribeira, en el que también estuvieron presentes los delegados de la Xunta en Lugo, A Coruña y Pontevedra, para trasladarles las inquietudes de la Administración autonómica ante la negativa del Gobierno central a completar el traspaso a Galicia de las competencias sobre esta franja del litoral, que les permitirían decidir sobre ella.

Las dos conselleiras recordaron que en lo que se refiere a ordenación del litoral, las comunidades deberán ejercer las competencias que tengan atribuidas por los estatutos de autonomía. Por eso, Ángeles Vázquez reivindica que Galicia "pode e quere xestionar as autorizacións e concesións dentro do seu dominio público marítimoterrestre como xa fan Andalucía e Cataluña e como tamén aspira a facer o País Vasco, comunidade coa que si está a negociar o Goberno central". "Trátase dunha demanda lexítima da Xunta avalada tanto polo principio de proximidade como porque é a Administración que conta cun maior grao de coñecemento da realidade litoral galega e do que representa o seu patrimonio para a identidade da paisaxe costeira", añadió.

La responsable de Medio Ambiente defendió que "é hora" de completar la transferencia de las competencias costeras iniciada en 1985, que "non require dun cambio do Estatuto, senón que se pode abordar a través dun Real Decreto ou ben dunha Lei orgánica. O Goberno galego empregará todas as vías na súa man para reclamar o que é xusto para Galicia", dijo.

A este respecto, la conselleira de Mar hizo hincapié en que "moitas empresas non son viables afastadas da costa" y reiteró el compromiso del Ejecutivo gallego "na defensa dos seus intereses e para darlles seguridade xurídica". "As distintas normativas promovidas polo Ministerio de Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico teñen como obxectivo sacar todas as edificacións da costa sen ter en conta o seu impacto tanto na economía como na cidadanía das vilas costeiras", lamentó y reiteró la voluntad de la Xunta de "recorrer ás instancias que sexan necesarias para que a cadea mar-industria teña certezas sobre o seu futuro e poida realizar investimentos".

Un roce entre las dos administraciones en este sentido está precisamente en A Mariña, concretamente en Burela. El ministerio emitió un informe negativo para el asentamiento de una planta de salmón en el puerto, mientras la Xunta defiende el proyecto.