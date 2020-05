Leman, gerente de Galipizza: "Nós sempre fomos de pelexar as cousas"

"Lévoo un pouco estresado pero hai que virse arriba. Nós sempre fomos de pelexar as cousas e isto non imos deixar de pelexalo, esperando que vaian vindo as axudas, que dean facilidades para os Ertes e vaian ampliando os aforos", comenta el hostelero José Manuel Vázquez, Leman, dueño de la cadena Galipizza y de otros dos restaurantes con unos 140 empleos en total, que afronta no sin dificultades pero con mucho empeño la vuelta a la normalidad.

Durante estos meses solo mantuvo abiertos para repartos a domicilio los Galipizza de Covas y Santiago, a los que este viernes se sumaron los de Vigo y Ribadeo, este último con ampliación de la zona de reparto hasta las localidades fronterizas asturianas. También había ampliado hace poco la zona de reparto en Viveiro, donde ya llega a Xove. "Estamos nunha fase de reparto bastante boa, a xente vai tendo máis confianza", comenta el hostelero, sorprendido y agradecido de la buena acogida en el municipio xovense: "Estamos moi contentos coa reacción da xente, que tivo moita paciencia porque entende que é un pouco lonxe e colaborou moi ben, sorprendeume moitísimo", dice.

En cuanto a la apertura de los locales en si, esta semana prevé abrir la terraza de Galipizza de Covas —todavía no sabe qué día— y también la de otro restaurante de la localidad, La Dékada, al confirmarse que los vecinos de esta parroquia tendrán libertad horaria para sus paseos.

A la espera de ver cómo avanzan las fases de desescalada y las normas que establezca el Gobierno, la intención del empresario es ir abriendo todos los locales. "Asumimos que vamos abrir a perdas, pero así váiselle dando esa confianza ao cliente para intentar recuperalo pouco a pouco", explica Leman, quien descarta sin embargo retomar la actividad de su otro restaurante en Covas, As Tixolas, por su reducido aforo. "Non teño a intención de volver abrir As Tixolas porque tería que facer unha obra bastante importante. O resto irémolos abrindo, confiando en que sigan os Ertes polo menos seis meses máis para ir incorporando xente a medida que traballes, se nos obrigan a coller a todo o persoal de golpe, outros locais como o de Culleredo tampouco o volvería a abrir", reconoce.

La reapertura también conllevará la adopción de medidas higiénicas y en este sentido el hostelero ya plantea tener en cada local a una persona exclusivamente para su limpieza constante.

Leman asegura que su sector "quere tirar para adiante" pero que para ello necesitan "apoio" y decisiones acertadas de las administraciones, que no cambien de parecer constantemente.