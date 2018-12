LA MEDIA de edad de los censados en Burela es la más baja de toda la provincia, un concello donde abundan los niños, gracias en parte a las personas que vinieron de fuera, en busca sobre todo de un futuro mejor para los suyos. Lejos, pero como en casa, se sienten la mayoría de los inmigrantes, de los que la colonia más numerosa es la caboverdiana, de los ya hay terceras generaciones, la mayoría nacidos en Galicia.

A pesar de ello, intentan no perder sus tradiciones que imperan en las casas en esta Navidad, como explica Edna Fernandes Varela, de 31 años, que dejó Cabo Verde con trece para instalarse en España. "Cumplí aquí los 14, porque tuve que estar un tiempo en Senegal para conseguir el visado; antes era así", cuenta esta joven, que reside en Burela desde hace una década, ya que su primer destino en nuestro país fue Zaragoza, donde aún viven su padre y sus hermanos.

Con ellos lleva diez años sin compartir una Navidad y alguno más con su madre, que reside aún en Cabo Verde y con la que le gustaría poder celebrar estas fiestas pero, aunque cosas de la vida y el trabajo se lo impiden, siempre trata de que no le falte turrón. "Le encanta y siempre que va alguien se lo mando", asevera.

Como su familia está lejos, pasa estas fechas con la de su pareja, Félix, también caboverdiano, y es su suegra Desideria la que lleva el peso de las comidas. "Como yo trabajo, es ella la que cocina», explica Edna. Y lo hace a lo grande, pues «prepara comida para un regimiento", cuenta entre risas.

CASAS ABIERTAS. Y es que en su caso las fiestas completan su parte familiar con otra más solidaria, en la que las casas se abren para compartir comida y charlas. "Se puede decir que las puertas están más abiertas y suele acudir a comer gente que se encuentra de paso; aunque se esté en familia no importa que venga alguien que no se conozca", dice la joven.

Los años en Burela han permitido incorporar a la mesa tradiciones como el marisco, pero nunca faltan guiños a la comida caboverdiana y en estas fiestas el plato más tradicional es el "guiso de cordero con patatas y yuca, que se come con guarnición de arroz y sémola de maíz".

Todo servido en una mesa con decoración propia de estas fechas, que se extiende también a los hogares y con emoción extra en aquellos donde hay niños, como es su caso, con el pequeño Dylan de dos años y Mayra de once. "Papá Noel trae regalos para los niños y ver su cara cuando los abren es algo emocionante", cuenta Edna, que en su infancia en Cabo Verde no lo vivió "y aunque soy mayor, me hace mucha ilusión, porque cuando yo era pequeña en Cabo Verde no había el árbol con regalos".

TRADICIONES. El Pescados Rubén Burela FS es, tradicionalmente, un compendio de jugadoras de diferentes nacionalidades, imperando sobre todo la brasileña con un grupo de jugadoras que forman Jozi, Cilene, Alves y Dany Domingos. Esta última es una de las que lleva más tiempo en el club naranja y está totalmente adaptada a la vida en España y A Mariña, aunque también viaja a Brasil cuando la práctica del fútbol sala se lo permite. No va a ser el caso de estas Navidades, ya que Dany se va a quedar en Burela por segundo año consecutivo. "Hace dos años tuvimos unas vacaciones más largas y las pasé en Brasil, pero ahora solo tenemos 10 días y a nivel económico no compensa demasiado el viaje", señala.

Las diferencias entre las Navidades en Brasil y en España son significativas, sobre todo a la hora de las comidas y también de los regalos. Por eso, Dany asegura que mezclará las dos tradiciones para aprovechar lo mejor de cada una. "La diferencia más importante es que aquí se comen las uvas por Nochevieja y allí lo celebramos con comidas típicas, como pueden ser las lentejas. Lógicamente también hay grandes diferencias en la elección de la ropa, ya que allí es verano y aquí, invierno. Yo estaré con brasileños, pero también con españoles y seguro que haremos un poquito de cada lugar. Lo que sí es igual son los días de celebración: el 24 y el 31".

Dany también comenta otras diferencias en las costumbres a la hora de vestir, ya que en Brasil se le concede mucha importancia a los colores que se eligen para la fiesta de fin de año. "Hay mucho colorido porque los colores significan cosas diferentes; el rojo es pasión; el amarillo, dinero; el blanco suele tener que ver con la paz y el verde es un color de esperanza. En España se miran menos esas cosas", explicó la brasileña, que también se adaptará a las tradiciones españolas a la hora de dar regalos, con Papá Noel y Los Reyes Magos, ya que en Brasil la fecha del 6 de enero se celebra en otro mes. "Tenemos una fecha para regalar cosas a los niños, que es el 12 de octubre y no celebramos los Reyes Magos, pero sí Papá Noel", señala Dany, que aprovecha para desear feliz navidad y feliz año a todo el mundo: "Lo importante es hacer que cada día sea especial y así lo intento", dijo la jugadora del cuadro burelés.