O Leiras Pulpeiro de Mondoñedo enxalza a poesía de Xurxo Alonso

A entrega da undécima edición do premio literario Leiras Pulpeiro enxalzou a poesía de Xurxo Alonso, quen se proclamou gañador con O outro lado logo de quedar terceiro e segundo en anos anteriores. "Foi de menos a máis", subliñou o concelleiro de Cultura, Alberto García, mentras que o alcalde, Manuel Otero, animou aos tres gañadores a seguir escribindo tendo presente a Mondoñedo no seu traballo literario, ademais de convidalos a que volvan á cidade, en concreto ao recital Mondoñedo é poesía o 1 de maio coindindo coas Quendas. Felicitounos tamén a xefa territorial de Coordinación Cultural, Ana Mel. Este ano non puido asistir representación da Deputación, que colabora nesta convocatoria xunto co Concello e a Xunta.

O autor, nado en Bos Aires, confesou que "un premio sempre che dá pulo para seguir adiante, xa que é un traballo sempre en soidade e sempre tes dúbidas". Os cinco poemas escollidos para o premio formaban parte dun poemario máis longo. Dous tratan o paso do tempo ou a morte e os outros sobre a memoria ou a lingua. Recoñece certa evolución dende os que presentou a primeira vez aos deste ano, sobre todo "no verso máis longo e o poema máis traballado, que necesita máis esforzo, e no caudal de palabras novas na miña linguaxe, cun tratamento distinto, máis profundo".

Alonso di que aproveita para publicar cando gana premios, que ve necesarios e agradece aos concellos pequenos que os convoquen, algo que bota en falta nas grandes cidades galegas, feito que atribúe "á desidia cultural". Este galardón apórtalle 1.500 euros. Compaxina a poesía coa pintura, aínda que recoñece que chegou tarde a ela: "Foi como un agasallo que me veu visitar, é unha maneira pracenteira de estar no mundo".

A entrega do premio foi no salón de actos do concello, logo da ofrenda floral no cemiterio ante a tumba de Leiras, onde depositaron rosas vermellas. O acto contou con representantes municipais, do tecido asociativo e cultural do concello, ademais do grupo de Leiras.

O segundo premio recaeu en Tito Pérez (A Coruña) por Na ferradura interna do lóstrego, que recibiu 600 euros, e o terceiro foi para María Soledad García (Nigrán), que levou 300 euros con Aposiopese.

Alberto García agradeceu o xesto de Soledad ao doar catro libros infantís á biblioteca da localidade, onde os rexistrarán de inmediato para que poida accederse a eles. "Facíame ilusión ter aquí unha pequena mostra do meu traballo", indicou a autora, quen destacou o vencello sentimental con este premio polas raíces luguesas do seu pai, falecido recentemente. Os seus son libros evolutivos inspirados na súa filla e que ao mesmo tempo permiten facer una ruta, a través do código QR, polas paisaxes, as tradicións e a historia dos lugares nos que están ambientados, como o Val do Miñor, poñéndoos en valor.

O coordinador foi Armando Requeixo, quen tamén actuou como xurado con Áurea Ramil e Xosé María Felpeto. Resaltou o nivel doutra media ducia de traballos dos case cen presentados. Amosouse satisfeito polo ronsel e traxectoria dun premio que galardoou grandes voces da poesía galega dos últimos anos, destacando as singularidades dos galardoados.