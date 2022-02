"Leer una expropiación forzosa de tu vivienda es un susto importante"

"Es una carta farragosa, no hay por dónde entenderla", dice uno de los afectados por las misivas que está enviando el Catastro a vecinos de Viveiro para informar de la modificación de la descripción catastral de las propiedades que lindan con la línea del ferrocarril. En su caso, la carta habla de una "expropiación forzosa" de su vivienda situada en San Lázaro, con lo que "el susto es importante".

Este vecino recibió el martes la carta. "Llamé al administrador y me dijo que era un problema que estaba sucediendo en todo Viveiro, que no nos preocupásemos", dice, ya que su piso no iba a ser expropiado. El afectado añade que está acostumbrado a trabajar con documentación administrativa pero que la carta del Catastro no es de fácil comprensión y que después de leer "expropiación forzosa, lo demás no ha lugar". En todo caso, dará respuesta en el plazo de un mes que se abre desde la notificación.

Las cartas notifican el acuerdo de alteración de la inscripción catastral de las parcelas expropiadas en 1968 por Feve al paso de la línea de ferrocarril de Viveiro a Vegadeo. Tras la extinción de Feve el 31 de diciembre de 2012 pasaron a Adif, que revisó la línea de expropiación, con lo que "se procede a la rectificación de la misma y a la modificación de las parcelas afectadas, que pasan total o parcialmente a Adif", unas alteraciones efectivas en el Catastro desde el 31 de diciembre de 2012, dice la misiva.

Las cartas están generando mucha confusión y otros vecinos aseguran que cambia la superficie expropiada, con lo que pierden metros de sus parcelas sin ninguna contraprestación.

El Concello informó hace unos días de que estaban llegando estas cartas y tranquilizaba al asegurar que no iba a haber ninguna expropiación, sino que se trataba de la modificación cartográfica de las áreas expropiadas en su día. Explicaban que se notifica a los propietarios de todas las parcelas y edificaciones que lindan con la línea del tren que se va a proceder a modificar la planimetría catastral para incluir en ella esas zonas de afección, sin que eso implique nuevas expropiaciones. De todos modos el Concello instaba a dirigirse a la Xerencia Territorial del Catastro para aclarar dudas.