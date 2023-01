"No hay mejor forma de vivir la vida que desde la imperfecta perfección"

Con una segunda edición en marcha, el libro ¡Hay que andar! de la docente y escritora Raquel Hermida le está dando muchas satisfacciones a su autora y para celebrarlo y compartir curiosidades, opiniones de los lectores y anécdotas durante el último año, organiza un acto este viernes, a las ocho de la tarde, en la terraza del hotel Palacio de Cristal de Burela.

¿Qué balance hace de este primer año de vida del libro?

Tal y como indica el título '¡Hay que andar!', es un trabajo que nos pone a todos en movimiento, y desde mi punto de vista, al final la vida es esto, el decidir ponernos a andar y no quedarnos esperando a ver qué pasa. Jamás se me hubiera pasado por la cabeza tanta repercusión y la respuesta tan positiva que he recibido con este trabajo en diferentes rincones de España y a nivel internacional, un trabajo basado en mis experiencias de más de veinte años ayudando, orientando y trabajando por y para las personas. Y lo más positivo de este año y de ese trabajo ha sido que diferentes profesionales de todos los ámbitos quisieran sumarse al movimiento ¡Hay que andar! y brindarse a acompañarme aportando su granito de arena en cada presentación. Llegar en un año a una segunda edición, para mí lo dice todo, cuando le comenté a mi editora que necesitábamos más libros y, me dijo, Raquel tenemos que sacar ya la segunda edición, no me lo podía creer. Mi balance es que con este libro pueda ayudar a un montón de personas a superar sus miedos y sus historias para no dormir, y volver a centrarse en su camino, que para eso estamos aquí.

¿A dónde la llevaron las presentaciones?

Yo ya hablo de gira por España. La primera presentación fue aquí en Burela, más de 250 personas nos juntamos en el auditorio, lo sé porque todavía había que hacer recuento y pedir datos por el tema del covid, luego el resto fue rodando solo, hablamos del Ateneo de Madrid arropada por la Asociación de Escritores solidarios Cinco Palabras, con la que colaboro y apoyo, Valladolid, Alcobendas, A Pastoriza, Santiago, Ourense, y las que me quedan este año en Mallorca, Vigo o A Coruña, entre otras.

¿Qué opiniones fue recabando de los lectores este tiempo?

Me encanta que me den su opinión después de leer este trabajo y casi siempre son muy positivas. Una que me impactó fue en el Silk and Soda de Alcobendas en un acto solidario de Cinco Palabras, donde una persona me dijo que había escrito un libro vitamina. Ha sido el comentario que más me ha llenado e impactado de todo este año.

¿Qué le aportó escribir este libro?

Este trabajo me ha aportado responsabilidad, serenidad y compromiso, que son valores que me han acompañado desde siempre desde el inicio de este proyecto hasta ahora, porque es un trabajo de experiencias, comportamientos y vivencias de todos nosotros y, que al final, reflejan la vida misma. Y a un nivel mucho más íntimo y privado, significa la culminación de un sueño hecho realidad, arropada por la persona más importante de mi vida, mi padre, que, aunque ya no esté, me sigue acompañando en cada viaje y en cada proyecto que hago.

Está considerado uno de los mejores libros de crecimiento personal y profesional de España, ¿cómo encaja este reconocimiento?

Me acuerdo que iba de camino a Madrid a la presentación de '¡Hay que andar'! en el Ateneo cuando me avisaron de que era considerado como uno de los libros con más impacto en el crecimiento personal y profesional de España, yo creo que se me oyeron mis gritos de alegría y orgullo en el pirulí. Este reconocimiento, más el reconocimiento de estar nombrado en el II Anuario de Liderazgo Femenino de España por Woman Forwards, potencian el sentido de este trabajo, que va dirigido a cualquier persona que decida emplear las claves y herramientas para volver a creer en uno mismo y en los demás.

¿Cuál sería su principal consejo para resumir el libro?

La vida al fin y al cabo es eso, decisión, compromiso y serenidad, a pesar de las crisis, los dramas y las películas de no dormir. Solo estamos aquí dos días y tú decides cómo quieres pasarlos, y como digo siempre: no hay mejor forma de vivir la vida que desde la imperfecta perfección.

¿Se plantea escribir otro libro?

Mi segundo libro ya está en camino. Lo empecé a escribir el año pasado, pero va muy despacito, la vedad es que no hay prisa, lo más importante es que ‘¡Hay que andar!’ siga brillando como hasta ahora para que cada vez más personas lo compren para que entre todos podamos ayudar a los demás. También es un libro solidario y parte de lo que se recaude va destinado a la Federación de Alzheimer de Galicia. Porque creo que si nos falta la cabeza, nos falta lo más importante.

Y este viernes, evento en Burela.

Quería realizar un evento diferente, un intercambio de opiniones, de experiencias, donde los lectores o las personas que se quieran acercar puedan escuchar, aprender y pasar un momento divertido de intercambio de ideas y, sobre todo, de disfrutar de esa parada en el tiempo del que tanto hablo en '¡Hay que andar'!, para compartir, reír y deleitarse de todos los presentes. A este evento me acompaña mi gran amiga y una grandísima profesional Mª José Novoa, directora técnica general de la asociación Saúde Mental A Mariña, que me ayudará a hacer de este acto un acto lleno de magia, diversión y aprendizaje.