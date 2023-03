El lazo del final del mandato de Ribadeo

El final del actual mandato se acerca y la proximidad de las elecciones municipales está precipitando la conclusión de varias obras públicas que van a marcar cambios importantes en distintos espacios públicos de Ribadeo.

Uno destacado, que afronta la recta final de sus trabajos, es el parque y la zona deportiva que se está acabando de construir en un amplísimo solar entre las calles Daniel Cortezón y Pintor Fierros. Se trata de un espacio pensado como zona multideporte en la que se podrá practicar fútbol sala, baloncesto, voleibol, skate e incluso gimnasia en la modalidad de calistenia, que es la que se realiza utilizando el peso del propio cuerpo y, por lo tanto, apenas precisa los aparatos de otras especialidades.

La inversión es de 400.000 euros de los que 340.000 los aporta la Diputación y el resto, el Concello. Consciente de la envergadura del proyecto y de la relevancia que tendrá a nivel urbanístico, porque se trata de una infraestructura que se levantará en pleno centro de Ribadeo, el alcalde, Fernando Suárez no oculta que se trata de "unha aposta moi seria, moi firme e moi importante para toda a nosa xuventude, que cando sae, tampouco ten demasiado a onde ir para xuntarse nos momentos de lecer".

En este caso, como en tantos otros por todas partes, la obra tendría que estar ya finalizada, pero su arranque se retrasó por los problemas con las materias primas de las obras y, una vez que ya se puso en marcha, su ritmo tampoco fue nada rápido debido a que esos mismos problemas la fueron lastrando.

As Aceas

El concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, anunció el martes el final de otras obras en la senda de As Aceas, bordeando el ámbito de A Vilavella y que incluyó "o control e retirada de especies exóticas e invasoras, a eliminación do lixo e de verteduras difusas e a instalación de dous paneis con información sobre as normas mínimas de comportamento para o público".

Estas intervenciones de mantenimiento y control tuvieron un presupuesto de algo más de 18.000 euros aportados por fondos europeos y el propio Concello de Ribadeo. Díaz Freije describió que "a superficie total da actuación son 90.760 metros cadrados e o obxectivo prioritario deste tipo de accións é impedir a propagación destas especies invasoras e mellorar o estado de conservación dos hábitats da Rede Natura 2000".

San Lázaro

Al mismo tiempo están acabándose al fin las obras en el entorno de San Lázaro, en la carretera de Vilela, unos trabajos que también arrastran un retraso importante. En este caso, en la primera licitación se presentaron seis empresas y todas se acabaron retirando porque el coste de los materiales no les cubría.

Esto obligó al Concello a volver a empezar de nuevo y a replantearse el presupuesto. Ahora la obra sí que está encarando la parte final de su ejecución.