En Lavandeiras non se celebrará o mini Resu pero si autorizan un circo ata o día 23

Mentres continúa a polémica pola suspensión do Resu XS que tería concertos de 800 persoas sentadas no campo municipal de Lavandeiras -con xente que alaba a negativa polo risco que entrañan as aglomeracións durante a pandemia mentras outras sinalan que son os botellóns de Covas que non se atallan os que supoñen un gran perigo-, ata o día 23 están anunciadas as funcións do circo Olimpia xunto á piscina de Celeiro.

O seu espectáculo El origen de la Leyenda terá pases con acrobacias de altura, ciclista, monociclistas acrobáticos, cómicos e paiasos todos os días ás oito e media da tarde.