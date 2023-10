A laurentina que lle cantou a Meryl Streep

Carmen de Picoaga está no cuarto curso da Escuela Superior de Arte Dramático de Oviedo. É unha veciña de Lourenzá que tivo o gran privilexio de cantar para a actriz Meryl Streep con ocasión da viaxe da grande intérprete norteamericana á cidade ovetense para recoller o premio Princesa de Asturias á súa carreira.

Ela mesma o dicía: "Xa en canto recibimos o correo electrónico anunciando o que iamos facer e para quen, foi algo que me emociounou moitísimo porque te das conta deseguida de que é algo que non pasa todos os días". O que fixo o alumnado da escola da que forma parte xa é coñecido: unha interpretación de distintos textos do teatro español arrancando no século de ouro ata chegar á actualidade. Fixérono en castelán pero tamén con algún traducido ao inglés, e xa niso se decatou de que Streep estaba a desfrutar "porque se vía que lle encantaba. Interpretamos fragmentos de obras de Lope de Vega pero tamén de García Lorca ou outros máis contemporáneos como Mayorga ou Angélica Liddell".

Carmen de Picoaga, durante unha obra teatral. CEDIDA

Conta que ela estaba no coro e que foi todo bastante complexo "porque de feito o primeiro ensaio xeral, é dicir, estando todos xuntos, fixémolo esta mesma semana". O que lle tocou a ela foi a interpretación da canción Bohemian Rhapsody de Queen e Mamma Mia do musical co que tamén triunfou unha actriz á que parece non escapárselle ningún tipo de rexistro do tipo que sexa. De feito, a canción Mamma Mia acabou cantándoa ela tamén.

Un momento inesquecible

Carmen de Picoaga sabe que puido vivir un momento inesquecible "e sempre mo plantexei así, porque eu penso que é moi complicado que volva estar ao carón dunha estrela da súa talla, así que estas oportunidades hai que aproveitalas". E ela fíxoo e recoñéceo: "Foi algo inesquecible". Contribuíu seguramente o que ela mesma conta de que estaba bastante tranquila "porque sempre pensei que, sendo unha actriz tan importante, non iamos ter moito contacto con ela, pero foi algo totalmente ao contrario. Desde o mesmo momento no que chegou, ela empezou a aplaudir e podías sentir que estaba desfrutando e eu emocioneime moito. Nunca pensei que fose reaccionar como o fixo, a verdade".

Lembra que cando acabaron "foi un auténtico momentazo, porque lle deu un abrazo a unha actriz e a outra acariñoulle a cara. Foi moi, moi emocionante. Impactoume moitísimo que unha actriz do seu calibre se comportase así". De feito, di estar convencida de que o contacto puido ser aínda moito maior "porque deseguida vimos que aínda que todo estaba rexido por un protocolo bastante estrito, a ela como que lle importaba pouco. Cantou con nós, estivo encantada e ao final quedábase máis tempo pero xa a colleron os da organización e a levaron porque tiña que atender outros actos. Pero a ela víaselle encantada".

De todo canto viviu nese día, Carmen di que se queda "co momento no que entrou e tamén cando saíu, porque podías percibir que estaba pasándoo ben e a min deixoume abraiada, a verdade".