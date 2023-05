Laura Doldán Canedo: "Deseñei un parasol inspirado en Sargadelos"

Que se poderá ver na mostra que abre en San Cibrao?

Centreime en pintar os elementos máis carismáticos de San Cibrao. Está a escultura dos mariscadores que hai fronte ao Museo do Mar, algúns barcos, obras inspiradas en fotos antigas que se gardan no Museo do Mar, o faro, a escultura dos corvos mariños ou A Maruxaina. Precisamente da serea pintei dous cadros, un que está conformado por varias vistas dela —porque o mesmo obxecto, dependendo de como o vexas, é diferente—, e outro no que aparecen dúas, como parella.

Creouna expresamente para expoñer en San Cibrao.

Si, podía coller obra que xa teño feita pero o bonito é coñecer o sitio e expresar o teu coñecemento sobre el coa túa arte.

Tamén ten previsto facer talleres de arte en vivo.

A idea é ensinar a través do que eu vou facendo, aínda que tamén explicarei algo. Quero transmitir a miña técnica, que os participantes vexan como traballo. A estes talleres tamén vou levar un paraugas, xa que é un dos elementos polos que son coñecida.

Como xurdiu a idea de pintar os paraugas?

Foi a raíz dun encargo que me fixo unha tía miña á que non lle gustan os cadros e penso que me quería encargar algo, así que díxome que lle fixese un de puntos. Fun probando e de casualidade descubrín que tiña que aplicar a técnica da acuarela ao paraugas pero con pigmento de seda, que non se pode rectificar.

Pensou que ía acadar tanto éxito con eles?

Non. É certo que cría na idea, que foi un pouco á desesperada porque ao mes de empezar co proxecto de Lume da Luma chegou o covid e tivemos que pechar, así que pensei que tiña que idear algo que chamase a atención, tras o que fixen unha encarga de 50 paraugas e pinteinos con motivos relacionados coa Coruña,que foron un éxito. Xa imos pola sexta serie con motivos vinculados á cidade e sempre se esgotan.

Fainos doutros sitios?

Si, teño de Madrid, Barcelona, Avilés ou Berlín e vou facer un de San Cibrao inspirándome nos elementos da exposición.

Pinta tamén outros obxectos?

Si, fago camisetas, zapatillas, bolsos, sudadeiras. E tamén fixemos o noso primeiro parasol a semana pasada cun deseño de xirasoles. Xa temos outro inspirado en Sargadelos, no que os cacharros van xirando e penso que queda moi bonito.

Unha arte que non conmova non é nada

E traballa por encargo.

Si, é difícil que diga que non a algo.

Canto lle pode levar crear un destes obxectos?

Nunca miro o reloxo cando traballo. Son rápida pintando, pero depende do que vaias facer.

Como os comercializa?

Temos tenda na Rúa San Agustín da Coruña e tamén en Instagram e a través de Paraugas Carballo tamén venderemos os paraugas.

Di que a función da arte non é demostrar que se pinta ben, senón emocionar.

Si, unha arte que non conmova non é nada.