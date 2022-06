Un Cuatro Latas con corazón de R-5

"El R-4 lo tenía listo pero aquí en Madrid no hay tanta afición como en el norte y como mi amigo Manuel reside ahora en Viveiro, nos animó a participar en el rallye de clásicos. Y para ahí me fui". Estas son las claves de la presencia de los madrileños Alberto Yuste y Manuel Torres marcando tiempos por las carreteras vivarienses y ourolesas... y su tercer puesto. La primera vez, sin entrenar y no llevar más que la ayuda de navegación de un Ipad –el ganador tenía a bordo muchos aparatos de posicionamiento–, no estuvo nada mal.

Alberto, de 27 años, es de la calle La Bañeza, en el barrio del Pilar y aquí le esperaba su colega y copiloto (que también posee un Golf antiguo) pues Manuel se vino hace un tiempo cansado del estrés de la capital para coger el traspaso del negocio de Toñito de Motomar, ahora Náutica Norte. Supone que la afición por los hierros le viene de ver a su padre toda la vida haciendo motos clásicas en el garaje de casa. "Tiene 15 –explica– y a mí me ha dado por los coches pero, bueno, también soy la cuarta generación de una saga que nos dedicamos a fabricar máquinas de café para los bares y restaurantes, Alberto Yuste SL o, más ahora en las redes sociales, Your Coffe is Ready, su café está listo".

Lo del Renault 4, conocido por estos lares como Cuatro Latas y para muchos el coche que se quedó para siempre en casa mientras desaparecía la inmensa flota que tenían los puestos rurales de la Guardia Civil, no es precisamente una historia de pueblo. "Era de una vecina, llevaba muchos años en el garaje y al mudarse se lo compró mi madre con solo 20.000 kilómetros", dice Alberto, quien lo recibió como regalo al sacarse el carné. Así comenzó el proceso de estudiarlo y cambiarle cosas: "Lo desmonté sin saber nada de mecánica, le sustituí el motor por el de uno de los últimos R-5 TX fabricados por FASA en Valladolid en 1988 y reemplacé la caja de 4 velocidades por una de 5, que como es un poco más larga me obligó a hacer un apaño en el morro del R-4". Era necesario porque en estos Renault el cambio va instalado por delante del motor y el eje anterior.

Jamón pata negra de pega colgado en el R-4. X. LOMBARDERO

Ya puesto, y visto que se le daba bien, no se quedó ahí: las barras de torsión, más firmes, son las de la furgoneta de reparto R-4 F6; las ruedas más anchas, de un R-5 Copa francés y los amortiguadores los pidió a Portugal y pueden regularse en dureza y altura. Las barras antivuelco son de instalación más reciente y de ellas colgó un jamón pata negra de pega para viajar a A Mariña, nos comenta con humor desde Tres Cantos. Vive estos días bajo 40 grados de temperatura añorando el fresquito del norte: "No hay nada como poder dormir tapado".

De la época de ir con la caja de herramientas a buscar piezas a Desguaces La Torre ha pasado a coleccionar un Renault Súper 5 Baccara (la versión más lujosa con cuero o aire acondicionado), un Clio 1.8 16 válvulas o un Toyota Land Cruiser antiguo. Por las emisiones, ninguno le sirve para poder entrar en Madrid Centro, solo la furgo nueva a gas que usa en el trabajo pero el coche ideal que quisiera es otro clásico: "un R-5 Turbo culo gordo o un Alpine, como el que se le escapó a mi padre", pero son coches difíciles de conseguir ya en España.

"En las proximidades de Madrid hago subidas pero el año próximo repito seguro ahí en el rallye de Viveiro, para ganar", dice. Algún retoque más traerá el mítico R-4 que cambió la Renault para competir con el 2CV y fue bastante revolucionario en la automoción de la época ya que montaba cuatro puertas, un portón de acceso cómodo a la carga y con asiento trasero abatible, motor delantero refrigerado por agua... un vehículo ligero, sencillo en lo fundamental y práctico. Además, su buena altura al suelo, como en los Citroën, lo hacían ideal para los caminos rurales y vías de todo tipo de países en el mundo. No es extraño que se mantuviera 30 años en producción.