Hace apenas un mes que el Carnaval dejó de llenar las calles pero, con sus ecos todavía en los oídos, las comparsas ya se preparan para el del próximo año. Son muchas las que ya estos días tienen abiertas las agrupaciones a la llegada de nuevos miembros, porque como aseguran, cuantos más sean más colorida y vistosa es su presencia en los desfiles. También empiezan ya a barajar las propuestas del traje que lucirán en la próxima edición porque prepararlo para tantas personas no se puede dejar para el último momento al tener que buscar telas, accesorios, maquillajes y, en algunos casos, modista. Dos ejemplos de comparsas que ya están en faena son Ruxe Ruxe de la parroquia focense de Vilaronte y Habelas Hainas de Barreiros.

En el caso de Ruxe Ruxe, que en la actualidad cuenta con 56 integrantes, lanzaron una campaña a través de sus redes sociales con un vídeo en el que invitan a gente de toda la comarca e incluso de Asturias a sumarse al grupo. "Agora mesmo xa contamos con once persoas que se queren sumar", explica Rosa Alonso, que subraya que "para min o número idóneo de persoas ronda as 70 porque senón a organización complícase bastante, pero é certo que a moita xente gústalle unha comparsa moi grande, polo que tampouco temos un número estipulado". Para unirse a ellos solo hay que ponerse en contacto con algún miembro o a través de su página de Facebook,

En Ruxe Ruxe ya tiene la propuesta del traje para el próximo año. "Estes días de estar na casa, fixemos unha reunión telemática e houbo dúas propostas e xa eliximos unha coa que poñernos a traballar".

Habelas Hainas ya suma 60 miembros, pero quieren seguir creciendo. "Non temos prazas limitadas porque xa temos uns cantos anotados e non nos gustaría ter que dicir que non a ninguén, canta máis xente, máis vistoso", reconoce la presidenta de la agrupación Vanesa Gómez, que asegura que solo hay un requisito para entrar en la comparsa: "Querer pasalo ben e desfrutar do Carnaval". En este caso también hay que ponerse en contacto con algún miembro o contactar con ellos a través de Facebook para ingresar en el grupo.

En Habelas Hainas ya trabajan en el desfile de 2021 para aprovechar estos días que todos disponen de más tiempo libre para ir perfilando ideas.