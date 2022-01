Lanzan unha campaña de micromecenado para levar adiante o Osa do Mar 2022

A Asociación Cultural Fanto Fantini vén de lanzar unha campaña de micromecenado para captar fondos para a realización da oitava edición do Osa do Mar, que se celebra en Burela desde 2014.

"Necesitamos da vosa axuda. Somos unha entidade sen ánimo de lucro pero si queremos facer o Osa do Mar 2022 temos que comezar a buscar financiamento debaixo das pedras", explica na súa web a asociación, que decidiu pór en marcha unha campaña de crowdfunding na modalidade de recompensa. É dicir, "vender por adiantado a entrada, camiseta e bolso da edición do ano que vén". Na plataforma Verkami xa é posible consultar todos os packs dispoñibles desde 30 euros.

A edición de 2022 xa ten data. Celebrarase a fin de semana do 2 e 3 de setembro e desde Fanto Fantini prometen presentar un "cartel variado e de calidade como até o de agora". "Pronto poderemos comezar a confirmar bandas", apunta a asociación, que quere manter a "esencia" do festival e celebrar "unha romería cultural cunha explosión musical e bo ambiente".

O obxectivo da campaña é recaudar "3.000 euros que se destinarán a pagar parte das bandas que tocarán no Osa do Mar 2022". Poderase participar na campaña ata o 31 de xaneiro. A entrega dos packs realizarase a partir do mes de abril –poderase recoller na Tenda do Roxo en Burela ou recibilos por correo–.

Desde Fanto Fantini animan a participar nesta campaña. "Entre [email protected] sacaremos adiante a oitava edición do Osa do Mar".