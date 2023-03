"Las lágrimas tras la final fueron por haber podido cumplir un sueño"

La última recta del campeonato de Europa en pista cubierta de Estambul será recordada toda la vida por Adrián Ben, (Viveiro, 4 de agosto de 1998). En ella le dio caza al francés Benjamín Robert para llorar como un niño por el título continental tantas veces soñado.

La ferocidad competitiva de Adrián Ben se ve en cada gesto que le sale de dentro al finalizar cada carrera. En Estambul tuvo que solventar tres para elevarse a lo más alto del firmamento continental de los 800 metros lisos, una de las pruebas más difíciles de cualquier competición internacional. En las series eliminatorias fue segundo, tras el italiano Tecuceanu, pero tanto en las semifinales como en la final cruzó la línea de meta como ganador. Este título le sitúa ya a la altura de los grandes mitos del atletismo nacional, ya que se añade a ser el mejor español en unos Juegos Olímpicos y en un Mundial al aire libre. Ayer,en la vorágine de los días después de un gran éxito, encontró un hueco para El Progreso, antes de cumplir con algunos compromisos ineludibles en un calendario que se prevé lleno de reconocimientos.

La primera pregunta es casi obligada., ahora que ya supongo que se lo cree, ¿qué siente al ser todo un un campeón de Europa?

Pues por el momento pienso que soy la misma persona que el domingo por la mañana, aunque más cansado y, desde luego, mucho más feliz. Es curioso que yo le hice la misma pregunta a Óscar Husillos en los días antes de la final porque el ya sabía lo que era ganar este mismo título y mira por donde ahora puedo sentirlo también. Es verdad que he sido finalista en unos Juegos Olímpicos y en un campeonato del mundo al aire libre, pero mis grandes rivales de 800 en España Mariano (García), Saúl (Ordóñez) y Álvaro (De Arriba) tenían todos títulos de campeón de Europa y ahora ya formo parte de esa lista.

Supongo que la lluvia de felicitaciones que ha recibido desde que acabó la carrera son innumerables, ha respondido a muchas?

Estoy en eso, quiero responderlas a todas, aunque es verdad que ni yo mismo me podía imaginar que recibiría tantas. He tenido algunos problemas de tiempo y también de cobertura, pero se puede decir que estoy desbordado y encantado.



¿Quiere hablar de alguna en especial o de alguna que le haya sorprendido especialmente?

Yo valoro mucho mi tiempo y supongo que la gente que me envía mensajes a través del móvil o las redes sociales también lo hace, así que me pongo en su piel e intento responderle a todos porque si ellos gastaron su tiempo en animarme o felicitarme yo debo hacer lo mismo con el mío para agradecer ese apoyo o esa felicitación.

Hablemos de la final. Usted dice muchas veces que la mejor o la única táctica que hay en una carrera es ganar, pero ¿tenía algo pensado o le fue surgiendo a medida que avanzaba la prueba?

Creo que la táctica era la de tratar de estar bien situado en todo momento. La verdad es que me vi un poco sorprendido porque la salida fue como de toros desbocados y me vi un tanto atrás, pero tenía claro que no podía ponerme nervioso y esperar mi momento. A veces piensas en una táctica, pero no tienes en cuenta que los demás también la tienen y que corren tanto o más que tu, así que también hay que ir leyendo lo que pase y aprovechar la oportunidad, pero para eso también hay que tener piernas.

También entra el factor suerte porque hubo golpes y contactos que supo aprovechar.

Eso era algo que quería evitar y lo conseguí. Había atletas en la final muy corpulentos y no me convenía nada entrar en ese juego de contactos que ya pagué caro otras veces. Conseguí rebasar a algunos por dentro porque tuve margen de maniobra. Es lo que decía de la oportunidad que aparece y que hay que agarrar para poder alcanzar el objetivo.

Y después llegó el cambio de ritmo en la recta de contrameta, ¿no temió quedarse sin fuerzas?

Una vez que me situé delante ya no quise pensar en otra cosa que en correr a tope y si me pasaban pues que me pasaran, pero sin mirar atrás. Me encontré con fuerzas y busqué la meta con todo.

Y después, las lágrimas. Sus gestos tras las carreras siempre son comentados y en Estambul hizo un poco de todo.

Volvemos a lo de antes, todo me salió espontáneamente porque ser campeón de Europa era un sueño que había tenido muchas noches, seguramente desde niño y seguramente fue la liberación de cumplir ese sueño. En cuanto a los gestos de las series o las semifinales, es verdad que igual me vine un poco arriba (risas), el de las semifinales fue un gesto habitual de Mbappe que dije que iba a hacer y lo hice y el de las series porque avanzar en una gran competición siempre es un motivo de alegría.

Lo que está claro es que después de cada decepción, si es que un cuarto puesto en un campeonato de España puede llamarse así, siempre da lo mejor de sí mismo, ¿orgullo, autoexigencia?

No sabría decir, hay mucha gente que me dice eso y que siempre la lío después de algún resultado que no es totalmente satisfactorio, pero es que yo siempre intento liarla, lo que pasa es que hay unos rivales que también corren y que unas veces estamos unos mejor y otros peor. En el campeonato de España esta vez fui cuarto, pero en 100 carreras con los mismos corredores seguro que habría podios muy diferentes. Lo mismo pasa a nivel internacional, es una prueba complicada en la que hay una gran igualdad y depende de como estemos unos u otros porque las diferencias son muy pequeñas. Lo que sí es verdad es que intento aprender de los errores para no volver a cometerlos. En ese sentido lo que pasó en Munich (Campeonato de Europa al aire libre) creo que me sirvió de mucho en esta final. La autoexigencia que trato de imponerme es de levantarme con fuerza cada vez que caigo y lo voy consiguiendo.

A partir de ahora el nombre de Adrián Ben ya estará en la lista de favoritos en cualquier evento internacional, ¿eso es una ventaja o un inconveniente?

No cambia nada, aquí nos conocemos todos y el margen de sorpresa es mínimo. En cada competición internacional que hay el nivel es tremendo y en los 800 lisos apenas hay un segundo y medio entre los 20 o 30 primeros atletas, así que da un poco igual que los demás te pueda ver como favorito o no, lo importante para mí es llegar bien a las citas, con buenas sensaciones, como pasó en Estambul. Ya dije después de las semifinales que si tenía las mismas piernas en la final que podía soñar a lo grande y así fue.

"No pienso que este título haya salvado la temporada, voy a darlo todo al aire libre"

La medalla de oro en el campeonato de Europa de Estambul supone un chute de confianza brutal para Adrián Ben de cara a la temporada al aire libre, con el campeonato del Mundo de Budapest (entre el 19 y el 27 de agosto) en el horizonte. Ya en 2024 estarán los Juegos Olímpicos de Paris, seguramente la gran cita para todos los atletas.

¿Tendrá ahora menos presión por conseguir buenos resultados en la temporada al aire libre?

En absoluto, ni un ápice, este título lo único que hace es animarme a seguir trabajando y demostrarme que estamos en el buen camino, pero siempre dije que mi objetivo era la temporada al aire libre y desde luego que voy a dar todo lo que tengo para hacerlo lo mejor posible.

¿Ya tiene asegurada su presencia en el Mundial o tendrá que ganársela?

ay una marca mínima que está en 1.44.70 y también está en World Ranking, que creo que lo puedo tener, además del campeonato de España al aire libre, que es el que marca un poco la decisión final del seleccionador.

Y Paris 2024 en el horizonte.

Claro, está ahí cerca, pero ahora voy a disfrutar de este oro europeo y trabajar a tope para intentar hacerlo lo mejor posible en lo que queda de año. Ya llegará el momento de prepararlo.