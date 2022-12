En Villa Devoto, un barrio de Buenos Aires, se ha declarado por unanimidad el estado de felicidad. La victoria de Argentina en el Mundial de Catar 2022 ha tejido bajo un paraguas de confraternización a una sociedad dividida por el kirchnerismo. Un pequeño oasis de alegría en medio de una crisis que, en el país sudamericano, es endémica. En ese barrio se crió Pablo Maierú, taxista en Burela, residente en Foz, a donde llegó en 2005.

"Las emociones están a flor de piel", dice. "El Mundial del 78 fue la bienvenida, el del 86 fue el soñado, y éste, del 2022, el más esperado", argumenta Pablo, un hombre que vive el fútbol con pasión, y que lo analiza con criterio. "Podíamos haber ganado en los 90 minutos, los dominamos táctica, moral y psicológicamente, pero les permitimos entrar en el partido", advierte.

Y es que la albiceleste no sabe ganar sin sufrir. "Nos pasó lo mismo en los cuartos contra Países Bajos, en el 78, también en el 86, cuando íbamos ganando a Alemania 2-0 y nos empataron a dos; estamos destinados a sufrir", reconoce.

Pablo vio el partido en casa, con Vanina, su mujer, y sus dos hijas, Kiara, que nació en Argentina aunque llegó a España con un año, y Malena. Cuando Francia empató con los dos goles de Mbappé reconoce que "la noche se me vino encima, pero cuando vi la parada que hizo el Dibu Martínez pensé que los penaltis estaban para nosotros", señala.

Este Mundial se le recordará como el de Messi. ¿Quién es más grande, Maradona o Leo? "Tenemos la suerte de que los dos son argentinos", dice Pablo. "Mira, cuando yo era chico, en mi barrio, cuando jugábamos al fútbol escogíamos a pan y queso; si gano el pan y queso, elijo a Maradona, sin duda, Maradona está por encima de todos", subraya. ¿Por qué? "Futbolísticamente, Maradona recibió mucho; solo con un cuarto de las patadas que le dieron a Maradona Messi no hubiera aguantado; a Maradona lo mataban a patadas, acuérdate en Barcelona", señala.

El padre de Pablo aún vive con 88 años en Villa Devoto. "Fui intercambiando mensajes con la familia, con amigos", dice. "La gente, después de ganar, salió a la calle, porque es algo increíble para el país que tiene que sufrir la corrupción, la crisis económica; es un desahogo por unos días, luego vuelve la realidad", dice.

El taxista destaca la figura de Scaloni. "Desde la humildad, el trabajo y la psicología ensambló un equipo; el triunfo es 50% de Scaloni y 50% de los jugadores", dice, ya añade. "Scaloni ya se sienta en la mesa con Menotti y Bilardo, es una cosa de locos", comenta.

¿Cómo lo celebró Pablo? "Quedé muy destrozado emocionalmente, fue una alegría impresionante", dice. ¿Se le saltó alguna lágrima? "Ya desde Países Bajos, es una gran emoción porque me transporta a la infancia", dice, con la voz entrecortada, y con las lágrimas asomándose a los ojos.

Pablo no fue el único que vivió con pasión el partido. También lo hizo Antonia Remedios Carreiras, Toñita, alma máter del restaurante As Brasas, en Foz, y que nació en Buenos Aires. "Lo vi en casa con mi marido, Indalecio, mi hijo, su mujer y mi nieto; fue impresionante", dice.

"Gritamos los goles, y en As Brasas también se gritaron, han sido muchos años de espera por un Mundial", dice esta mujer, que habla sobre Messi. "Está muy bien lo que ha logrado, pero para mí no son dioses ni él ni Maradona", subraya. "Argentina está muy mal, está triste, y por lo menos esto les da una alegría", explica, y me enseña los videos que le mandaron de cómo estaban las calles de Buenos Aires tras la victoria.

Toñita reconoce que el fútbol en su país se vive muy pasionalmente. "Es demasiado, por ejemplo en La Bombonera, es algo increíble", dice, y añade. "En Argentina Maradona es Dios, y no se te ocurra decir lo contrario", concluye.