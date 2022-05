La presencia de un pequeño lagarto en A Marosa sorprende a vecinos de Burela

Un vecino de Burela captó este martes por la tarde una fotografía de un lagarto ápodo común, que no tiene patas y cuyo nombre científico es anguis fragilis, que algunas personas que recibieron la imagen por WhatsApp en las últimas horas llegaron a confundir con una serpiente. Sin embargo se trata de un lución o escancer.

Esta especie es inofensiva y no ataca a las personas si no se le molesta. El autor de la instantánea indica que medía unos diez centímetros de longitud y no asustó a nadie, puesto que en aquel momento no había apenas gente en el arenal. Asegura que incluso estuvo en la toalla junto a él, además de en la arena, y se fue cuando quiso.

La salida del reptil se produjo para tomar el sol, igual que hicieron en los últimos días muchos mariñanos, que se lanzaron a las playas de la Costa lucense aprovechando las buenas temperaturas.