La Xunta culpa al Gobierno de que Parter no pueda "comprometer el empleo más allá de dos años"

El concelleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha culpado al Gobierno central de que el fondo suizo Parter, interesado en hacerse con las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, no pueda "comprometer el empleo más allá de dos años" al "no haber cumplido con su compromiso" para ofrecer un precio eléctrico estable.

Así lo ha manifestado el conselleiro de Economía ante la situación de Alcoa, que vive unas horas cruciales antes de venza el plazo del ERE el próximo domingo. Este viernes empresa y comités de empresa vuelven a reunirse a partir de las 15,00 horas con el fin de aproximar posturas. Parter cuenta con un preacuerdo firmado, mientras los trabajadores han mostrado su recelo por la falta de garantías para el empleo.

En un acto desarrollado en las instalaciones del CIS Galicia, en A Cabana, Ferrol, Conde ha avisado que "la solución definitiva" para esta empresa "pasa por un compromiso por parte del Gobierno". "Nosotros lo que esperamos es que en estas 48 horas sea capaz de trasladar algún tipo de propuesta.

"El objetivo de partida era garantizar el 100% de los puestos de trabajo, algo que en estos momentos no se puede asegurar, porque no tenemos un precio eléctrico, y por lo tanto estamos intentando cerrar una solución que será provisional y no será definitiva, hasta que el Gobierno garantice el precio eléctrico", explica.

Además, el conselleiro apunta que "los trabajadores tienen que saber que la Xunta va a seguir trabajando durante este plazo y también de cara al futuro".

Pontón pide que se condicione la investidura a Alcoa

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha explicado este viernes que los diputados electos por las circunscripciones gallegas pueden "condicionar el proceso de investidura" de Pedro Sánchez "a que haya una solución para Alcoa" y para el marco energético industrial.



Pontón ha mantenido esta mañana un encuentro con los responsables del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera y Avia Veira, así como con el miembro de comité de empresa de Alcoa Julio Moscovich, en el que ha lamentado que los diputados gallegos en la Cámara baja no hayan puesto ya esta condición al PSOE.



"La Xunta y el Gobierno central tienen que ponerse las pilas", ya que "es evidente que hasta este momento no estuvieron a la altura del grave problema" que sufren los trabajadores de Alcoa, ha subrayado la dirigente nacionalista. "Vivimos en un país como Galicia excedentario en energía eléctrica y tenemos más de 400 puestos de trabajo en peligro", ha aseverado a portavoz nacionalista.



Por su parte, Julio Moscovich ha detallado que "Alcoa está haciendo un chantaje a los trabajadores", ya que pretende que firmen "la totalidad del acuerdo de venta" que no conocen y tampoco tienen forma de comprobar si las condiciones son reales. "Entendemos que la representación de los firmantes del Ere dé el visto bueno al proceso de venta, pero lo que no es de recibo es que la empresa amenace con no realizar la venta", ha explicado.