La ría mejor censada

No es este un buen año para ver aves en la ría de Ribadeo. Y más concretamente, algunos tipos de patos. Es una de las conclusiones que se obtienen de los muchos censos de aves que se hacen en este estuario y que hace unas semanas estuvo a tope de ornitólogos. Era época de hacer censo de aves y las particulares circunstancias de la ría que separa Galicia de Asturias la convierten en un espacio en el que se aplican dos administraciones, varios aficionados a la ornitología e incluso algunas sociedades de dicho ámbito, como la Sociedade Galega de Historia Natural.

El censo de aves en el estuario ribadense es importante y de obligatoria ejecución para las administraciones porque acumula diversos reconocimientos como zona de aves invernantes.

Por eso el mes pasado confluyeron en el censo de aves de la ría de Ribadeo técnicos de la Xunta de Galicia, del Principado de Asturias, de la Sociedade Galega de Historia Natural y varios aficionados a la ornitología que se aplican muy a fondo a esta tarea cada año. Entre estos se encuentra Enrique Sampedro, el responsable del blog riaderibadeo.

Este es un mal año para las anátidas, aunque hay que esperar antes de sacar conclusiones

Aunque los datos oficiales aún no están disponibles, los de riaderibadeo.blogspot.com sí. Suman 1.780. Él mismo explica en el blog que "un dos primeiros indicadores no que nos fixamos sempre é nas anátidas. E este ano os datos son moi chamativos, xa que o descenso no número de exemplares invernantes é considerable. Por exemplo, no caso do pato asubiador (anas penelope), falamos de que hai case a metade de exemplares que nos últimos tres anos".

Y concreta más: "O dato máis chamativo de todo o censo é o do pato rabilongo, do que temos a cifra máis baixa desde que existen rexistros, hai mais de corenta anos. E aínda que o descenso da súa poboación invernante é unha tendencia na ría de Ribadeo, este ano o dato é extraordinariamente baixo, coa presenza de tan só 27 exemplares fronte á media de máis de douscentos da última década".

Aunque apunta que a principios de diciembre había 80 y que estos datos deben observase siempre a medio plazo para poder sacar conclusiones definitivas.