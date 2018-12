«La reanimé en el agua», dice el joven que rescató a una mujer en Viveiro

VIVEIRO. Joaquín González, vecino de Viveiro de 20 años que aspira a ser bombero, no dudó en arriesgar su vida por salvar la de una mujer de 86 años a la que sacó de la ría en la madrugada de este lunes, al lado del muelle viejo. «Casi se ahoga, la fui reanimando dentro del agua mientras la llevaba hacia las escaleras, le tuve que golpear el pecho para expulsarle el agua de los pulmones», relata este joven de origen uruguayo que lleva una década residiendo en el municipio vivariense.

Joaquín cuenta que estaba sentado hacia las tres y media de la madrugada con su amiga Lisbeth -también de 20 años- en el paso inferior del puente de A Misericordia que conecta los jardines Noriega Varela con el muelle viejo cuando pasó junto a ellos la señora, a la que incluso ayudaron a avanzar «por una rampa» en dirección a la zona portuaria. Los jóvenes observaron «que la mujer miraba mucho al agua» e instantes después oyeron el ruido de «un zambullido», por lo que él decidió de inmediato lanzarse a la ría, para lo que se despojó de todas sus ropas a excepción de los calzoncillos, mientras su compañera avisaba a las autoridades.

Joaquín González explica que «no se veía nada» y que la mujer estaba totalmente sumergida cuando la localizó. «Estaba en el fondo ya, a unos diez o quince metros de la orilla, y llevaba mucha ropa, me costó bastante llevarla porque era un peso muerto», relata el joven, que tardó «unos diez minutos» en acercarla hacia unas de las escaleras que bajan al agua desde el muelle, adonde la subió con colaboración de su amiga, que descendió unos escalones para ayudar a sujetarla y también se introdujo un poco en el agua. «La fui subiendo escalón por escalón», detalla González, que en los últimos peldaños tuvo ya la ayuda de las fuerzas de seguridad que se habían desplazado al lugar.

HIPOTERMIA. Acudieron al punto hacia las cuatro menos veinte la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos, Protección Civil y una ambulancia del 061 que trasladó a la mujer inicialmente al ambulatorio de Viveiro y después al Hospital Público da Mariña, donde según indicó el Sergas ayer por la mañana estaba en observación, «estable» y «recuperada» de la hipotermia.

El rescatador por su parte, que también sufrió hipotermia, no quiso recibir atención médica. «Pasé mucho frío y tenía muchos cortes, pero poca cosa más. Me dieron unas mantas y me llevaron a casa», comenta.

La Policía Nacional de Viveiro asumió el expediente del caso y avisó a los familiares de la octogenaria, vecina de Viveiro y cuya identidad se corresponde con las iniciales C.E.T.L.. También tomó declaración a los dos jóvenes que la rescataron.