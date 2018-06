A Pontenova está ya volcada en convertir a Tito Margaride en un personaje de referencia, y no solo a nivel deportivo, del municipio y así lo atestigua el hecho de que el pabellón polideportivo vaya a llevar su nombre. Pero el atleta pontenovés también será homenajeado este sábado con la celebración de la primera Carrera Popular Vía Verde del Eo, que organiza la Asociación Cultural y Deportiva As Minas, con la colaboración del Concello de A Pontenova, la Diputación de Lugo, la Xunta de Galicia y las empresas Ferros Alonso, Game Sport y Clínica Fisioterapia Son Saúde. "A todo o mundo lle gusta que o lembren, e máis na súa vila natal. Síntome afortunado e feliz e non so por iso, senón polo nacemento dunha nova carreira", aseguró el atleta homenajeado, el más galardonado de la historia de A Pontenova.

Esta primera carrera popular abrirá también el convenio de colaboración entre la empresa Championchipnorte, encargada del cronometraje del evento, y El Progreso, para ampliar la cobertura de los eventos relacionados con la firma y también de fomentar y potenciar la práctica de Deporte entre la gente, especiamente entre los más jóvenes. "Todo o que sexa promocionar o atletismo está moi ben; os clubes están facendo un extraordinario traballo e a presenza dos medios de comunicación sempre axuda", señaló Margaride.

La prueba partirá desde las proximidades de la zona Pé da Viña, antigua via del tren minero que unía A Pontenova con Ribadeo, a las 17.30 horas, y se desarrollará a través de un circuito de 10 kilómetros por los municipios de Trabada y A Pontenova, siempre por pistas y carreteras a las orillas del río Eo. Uno de los alicientes será el paso por cuatro túneles de la antigua vía para llegar finalmente a las proximidades de la Praza do Concello pontenovés, donde estará ubicada la meta y se realizará la entrega de trofeos. El 50 por ciento del recorrido será sobre tierra y la otra mitad sobre asfalto. "Creo que é un acerto aproveitar zonas de escasa utilización, como os tuneis, para darlle alicientes á carreira, que ademais penso que transcurre por paraxes fermosos, aínda que non coñezo todo o recorrido", aseguró Margaride.

Pese a que todos los participantes realizarán el mismo recorrido, a la hora de entregar los trofeos, la organización los distribuirá en ocho categorías, masculina y femenina, en función de la edad. Así, habrá premios para los cadetes, juveniles, sub-20, sub-23, seniors, Máster 1, Máster 2 y Máster 3. Los mejores de cada categoría recibirán medallas, mientras que los tres primeros hombres y mujeres de la general serán obsequiados con trofeos.

La entrega de dorsales será el mismo día de la carrera, desde las 15 horas hasta las 17 horas, en la Casa da Cultura

HOMENAJE. La figura de Tito Margaride no solo estará presente en el nombre de la prueba, sino que la organización brindará un homenaje al exatleta pontenovés ‘in situ’, con un acto que tendrá lugar previamente a la prueba, delante del pabellón de A Pontenova, que llevará su nombre.