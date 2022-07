La FP avanza de forma práctica en la comarca de A Mariña

La implantación de la Formación Profesional en la comarca de A Mariña continúa adecuándose al molde que le quiere dar a esta especialidad formativa la Consellería de Cultura, Educación e Universidade e implantando nuevos ciclos en lugares en los que son más pertinentes por estar geográficamente en puntos en los que su aprovechamiento es más factible.

De este modo, acaba de anunciarse que el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Porta da Auga, de Ribadeo, recupera el ciclo de Carrozaría para el próximo curso y que el IES Enrique Muruais ofrecerá el de Soldadura e Caldeirería.

Se trata de un importante incremento de la oferta formativa de FP en la comarca de A Mariña Oriental y en el caso del centro de Ribadeo su director, Isidro Berdeal, recordó que continuarán con enseñanzas de las familias profesionales de Administración y Gestión, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Servicios Socioculturales y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, en ciclos básicos, medios y superiores en distintas modalidades: presencial, a distancia, ordinario, o adultos. "Como novidade temos que salientar sobre todo o ciclo medio de Carrozaría, da familia de Transporte e Mantemento de Vehículos en modalidade ordinaria en horario de oito e media da mañá a tres da tarde, que recuperamos despois de tres anos», explicó el director del Porta da Auga, quien añadió que es necesario destacar también "o ciclo de Instalacións Eléctricas e Automáticas en modalidade Dual en colaboración con doce empresas do sector eléctrico da comarca".

Isidro Berdeal añade que estos ciclos de nueva incorporación en la oferta formativa para el próximo curso tienen muy buena acogida entre el sector productivo "pois temos continuamente chamadas de distintas empresas, tanto do sector eléctrico como do da automoción, que nos demandan traballadores porque non hai especialistas nestes sectores".

SIN RELEVO. A ello añade otro problema importante que es "o relevo xeracional, porque moitas empresas están quedando con traballadores dunha idade xa próxima á xubilación e necesitan xente cualificada, preparada e formada para seguir desempeñando eses traballos. Polo tanto o ciclo de Instalacións Eléctricas e Automáticas en modalidade dual e o ciclo medio de Carrozaría teñen moi boa acollida por parte dos empresarios, son moi necesarios e a saída profesional está garantida".

En este momento el Porta da Auga está en el periodo de presentación de solicitudes, que remata el 5 de julio a la una de la tarde.

En cuanto al IES Enrique Muruais, acogerá un ciclo medio de FP Dual de Soldadura e Caldeirería. Como en el caso del centro ribadense, se ofrece allí porque hay un cierto volumen de empresas demandantes de este tipo de profesionales, que tampoco están encontrando.

En el entorno de A Pontenova son diez las empresas que colaboran en esta iniciativa y los participantes podrán formarse y trabajar al mismo tiempo cobrando 500 euros al mes.