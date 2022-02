Toda gran leyenda tiene un germen y la del Pescados Rubén Burela FSF, elegido por segunda temporada como el mejor club femenino de fútbol sala del mundo, está en el club focense del Conxelados Caxé o como se le conoció popularmente, el KX. Corría la década de los 90 cuando el empresario focense Ramón Fraga, más conocido como Caxé, decidió fundar un equipo para jugar torneos, primero, y años después competir en la Liga autonómica femenina y darle la oportunidad de jugar a chicas muy jóvenes que destacaban en los torneos femeninos que se celebraban en la comarca.

A las órdenes de dos focenses muy vinculados al deporte, Menotti y Devesa, el equipo fue creciendo desde sus inicios, pero la llegada de Julián Amarelo al banquillo resultó significativa y también la incorporación de jugadoras del resto de la comarca, casi siempre de la mano del entrenador de Nois, que no solo fue una pieza clave en el KX, sino también en la transición hasta el Pescados Rubén Burela FSF.

Claudia Rodríguez: "No KX había xogadoras dunha calidade enorme, non só as que despois chegamos a profesionais"

Con 12 años comenzó a jugar en el KX la jugadora focense Claudia Paola Rodríguez Teijeiro (Foz, 1984), que después llegó a ser capitana y referencia en el Pescados Rubén Burela FSF, pero que ya apuntaba maneras futbolísticas mucho antes, al pertenecer a una familia focense muy vinculada al deporte. "Eu xogaba ao fútbol de moi nena con meu pai no bar que tiñan meus avós, con sillas como porterías, incluso teño botado a algún cliente a base de pelotazos (risas)", señala la jugadora, que tiene sus primeros recuerdos de fútbol sala organizado en torno al año 1996. "Caxé organizou unha liga pola Mariña, a primeira feminina que había na comarca e había equipos de Ribadeo, Burela e Barreiros, ademais do noso de Foz. Daquela ir xogar a Ribadeo era como enfrontarse ao Barça", explica.

Claudia Rodríguez

Dos años más tarde, cuando se formalizó el KX, después de competir en algunos torneos de fútbol sala y de pasar por el Xove FS, Claudia recuerda que seguía siendo de las más jóvenes. "Ao principio teño a lembranza de ser a máis noviña, pero despois de xogar un ano en Xove cando chegou Amarelo xa viñan xogadoras doutros sitios e chegaron Marta Cabo ou Ro que xa eran máis da miña xeración". Precisamente fueron Marta Cabo y Rosana Carballés las otras dos jugadoras que, junto a Claudia, alcanzaron la Primera División e incluso Rosana llegó a jugar también en el Futsi Navalcarnero y el Alcorcón, además del Valladolid, donde compartió vestuario con Claudia en el único año en que jugaron en tierras pucelanas.

A Claudia le extraña que ninguna jugadora más hubiera llegado a la élite. "Había un nivelazo no KX, xogadoras de moita calidade, pero é verdade que por cuestóns laborais ou académicas era case imposible intentar dedicarse ao fútbol sala. Lembro a Lupe, por exemplo, que era unha superclase. En canto a min, Rosana e Marta, penso que o tivemos claro dende o primeiro día que queriamos xogar o máis arriba posible no fútbol sala feminino e tamén contabamos cun apoio absoluto das nosas familias, que era fundamental", dijo.

Llegada de las primeras brasileñas y paso a Burela

Tras una transición con el nombre ya de Pescados Rubén, aún jugando en Foz, el club se trasladó a Burela para disputar la División de Plata en la temporada 2008-09, con mimbres todavía del KX. Claudia guarda excelentes recuerdos también de su llegada a Burela. "Antes de chegar a Burela xa viñeran dúas brasileiras, Neia e Simone, que cobraban e entón xa empezamos a querer cobrar o resto (risas). Despois, en Burela todo era xa moito máis serio e na primeira tempada acadamos o ascenso á División de Honra, un dos momentos máis felices da miña carreira", explicó la jugadora.

Claudia Rodríguez: "O ascenso de Prata a Honra foi un dos mellores días en Burela"

Tras un cambio de Amarelo por Pardeiro empezó a vislumbrarse un Burela FSF muy poderoso y estructurado y con un proyecto muy ambicioso. "Viñeron xogadoras como Jozi, Lucía, Dolo... e despois Haydée, Peque, Maite... dun nivel moi alto, pero seguiamos sendo unha familia. Os primeiros anos en Honra foron moi fermosos, tanto con Pardeiro coma despois con Quico Otero, que fixemos un gran fútbol sala penso", explicó, aunque también llegó un momento en el que apostó por cambiar de aires. "Necesitaba saír, tamén a nivel académico me interesaba o cambio, así que me fun a Valladolid", recuerda la jugadora, que vio cómo esa temporada (2012-13) el Pescados Rubén Burela FS conquistaba su primer título de Liga en Primera División femenina y remataba la faena con el doblete de la Copa.

Pero poco duró el periplo pucelano de Claudia, que regresó a Burela para convertirse por fin en campeona de Liga, aunque tuvo que esperar todavía hasta la temporada 2015-16. "Nesa tempada quedoume o alegrón da Liga, pero tiven o mal sabor de boca de non poder gañar a copa cando tiñamos un resultado favorable de 1-3 co Futsi e me lesionei. Acabamos cedendo a penaltis".

Más que los títulos, Claudia valora el cariño de la grada

De los innumerables recuerdos de Claudia en el fútbol sala, quiere acordarse especialmente de aquellos que no tuvieron que ver con títulos, sino con el cariño de la grada. "Insisto en que cando máis feliz fun foi cando eramos un club moi familiar, cunha afección que nos deu cariño e fidelidade dende o inicio. Aínda lembro unha pancarta que dicía 10 soles laranxas, cunha foto das xogadoras", dijo.

Tras recuperarse de la lesión, Claudia todavía jugó algunos meses más hasta que se retiró en la siguiente temporada, la 2015-16. "Agora non xogo nada, pero aínda sigo bastante o fútbol sala feminino, De feito, fun moito a ver o equipo ata que chegou a pandemia e corteime bastante por cuestións familiares. De todos os xeitos, sempre que podo vexo os partidos online porque agora hai moitas máis posibilidades que cando xogaba".

Rosana Carballés recuerda la sensación de compañerismo

Rosana Carballés

Rosana Carballés (Caracas, 1986) llegó al KX Foz para jugar en la Liga Autonómica después de empezar en el equipo femenino del desaparecido Cefire Burela y del Xove FS. "Cando saín de Burela non era nin cadete, Desfíxose o Xove FS despois dunha única tempada na Liga Autonómica e fomos para Foz varias xogadoras deste club, da man de Amarelo", dice.

Los recuerdos del KX son casi todos felices, según explica Rosana, que valora sobre todo la diversión y la sensación de compañerismo que se respiraba . "Foi unha época na que desfrutei moitísimo. Lembro que eramos un equipo moi unido, pero non só entre as xogadoras, senón tamén cos adestradores e entre os pais e nais das que eramos máis noviñas. Sempre se facían plans e non só para xogar, era un club tremendamente familiar en todos os aspectos e para nenas coma nós iso era o máis importante, sentías que estabas na casa".

Igual que Claudia, Rosana considera que muchas de las jugadoras que formaban parte del equipo focense podrían haber tenido una oportunidad en la élite por sus cualidades. "Tiñamos unha porteira espectacular, que era Natalia, e despois había xogadoras que marcaban as diferenzas, coma Lupe ou Lucía, que acabou alistándose na Marina. Tamén me gusta ría destacar a Lola, que era como unha nai para nós, con 40 anos ao pé do canón. Aínda agora trato de manter o contacto con algunha, aínda que sexa a través das redes sociais, coma con Lucía. Coas da miña xeración, coma Claudia ou Marta, aínda falo", señaló.

Rosana Carballés: "Todo o que lembro do KX foi felicidade, era un club moi familiar en todo"

El ascenso a Honor como un punto de inflexión en Burela

Rosana no vivió como Claudia la transición a Burela, ya que se marchó a estudiar a A Coruña y jugó dos temporadas con el Funeraria Apóstol antes de regresar a la comarca para fichar por el Pescados Rubén FSF, ya en División de Plata. "Para min o punto de inflexión no fútbol sala feminino da comarca e concretamente no Pescados Rubén Burela FSF foi na tempada do ascenso de Prata a Honra. Pode que o actual mellor club do mundo non se conciba sen moito do que pasou antes, pero a aposta forte chegou a partir dese momento", comenta.

Rosana estuvo tres temporadas en la élite en Burela antes de fichar por el Valladolid, viviendo ya momentos muy hermosos. "No primeiro ano clasificámonos para a Copa de España nun man a man co Valladolid cun Vista Alegre cheo. Era algo impensable que un partido feminino puidera congregar tanta xente. A fichaxe de Jozi, que era a porteira titular de Brasil, xa demostrou as intencións e a ambición do club".

Rosana Carballés: "O Burela FSF é o equipo do meu corazón, pero no Futsi acadei o cume deportivo"

El triplete con el Futsi, su mejor momento deportivo

Curiosamente pese a que Rosana asegura que el Pescados Rubén y Burela es "a miña casa, o equipo do meu corazón", fue en el Futsi Atlético Navalcarnero donde consiguió sus grandes éxitos deportivos, con dos tripletes consecutivos en las temporadas 2013-14 y 2014-15, un gran momento del equipo madrileño. "É un equipo ao que sempre lle estarei agradecida, alí vivín os mellores momentos, tanto a nivel individual como colectivo. Agora sempre sigo os resultados dos dous equipos", señala Rosana, que continúa viendo fútbol sala, aunque no juegue. "As que fomos xogadoras de fútbol sala mantemos a paixón para sempre. Aínda fun ver o último Futsi-Burela aproveitando que vivo en Madrid", concluyó.