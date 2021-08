Este verano se podrá vivir un "pequeño Resurrection Fest Estrella Galicia" del 26 al 28 de agosto. Es una edición Limited, ya que debido a la pandemia contará con un aforo "muy reducido".

El evento se celebrará en el campo de fútbol de Celeiro, bajo el abanico del Xacobeo 2021-2022, y "contará con todas las medidas de seguridad y prevención posibles siguiendo la legislación vigente actual y siempre atendiendo a la situación epidemiológica en la que nos encontremos en ese momento", afirman en un comunicado los organizadores.

ARTISTAS. El festival contará con la presencia de artistas internacionales pero también de bandas nacionales y gallegas. Entre los más destacados se encuentran Kreator, While She Sleeps (que dará en el Resu su único concierto en España) o Jinjer.

Eluveitie, Destruction. The Ocean Angelus Apatrida, Crisix, No Turning Back, Landmvrks, Bala, Devil In Me, Aphonnic, True Mountains y Bellako también estarán en el festival.

ABONOS. Los abonos de 3 días podrán comprarse este viernes 6 de agosto a "un precio especial de oferta que indicaremos en los próximos días", informan desde la organización.

A su vez, para quien no pueda asistir y tras el éxito de la anterior edición, realizarán un Resurrection Fest Online en fechas futuras al festival.