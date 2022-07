Korn ensombrece la lluviosa despedida del Resu al cancelar el concierto estrella

Suspense hasta el final. Los cabezas de cartel que debían cerrar el festival no llegaron para despedir el Resu y la baja de Korn ha dejado "todo el dolor en nuestro corazón" a la organización al no contar ya con alternativas para suplir a los estadounidenses. Lo cierto es que se han caído cabezas de cartel por múltiples festivales, por motivos diversos. Y viajar en avión se ha puesto complicado.

Pese a las bajas y la lluvia que cayó al final, como se preveía, el Resurrection Fest de este año quedará también en la memoria por la vuelta a la nueva normalidad o el gran concierto que dejó Gojira, con el recinto a rebosar de público y un sonido arrollador. Judas Priest, Rise Against y las apuestas electrónicas de bandas de media tarde que caldearon el maratón de música como Crossfaith o Electric Callboy quedan en su haber.

Fans de Korn. J.Mª ÁLVEZ

El festival salió adelante "tras hacer esfuerzos titánicos por mantener todo el cartel en un instante tan complicado con logísticas casi imposibles, vuelos retrasados, cancelados, huelgas de aerolíneas, etc. , ha sido el año más complicado de todos en cuento a transportes", decían a primera hora de la mañana "devastados por la noticia" llegada desde Helsinki.

El gran concierto de Gojira en la madrugada del sábado marca otra edición pasada por agua

"Se habían conseguido solucionar los problemas de los aeropuertos pero el problema del avión si era imposible preverlo, lo sentimos", aclaraban los responsables del festival, que agradecieron el apoyo ante esta nueva eventualidad y conscientes de que mucha gente había planeado venir a ver exclusivamente a Korn. No pudo ser, otra vez.

Los fans reclamaron compensaciones con las entradas y los que habían reprogramado sus viajes de regreso a casa, recibieron el mazazo de una cancelación que estuvo presente en carteles del recinto: "Oh, my God, Korn no vienen", rezaba uno de ellos. Al parecer, tuvieron una avería en el avión privado y dejaron toda la responsabilidad del escenario grande a unos Bring Me The Horizon que han arrastrado a muchos fans. De hecho, el anuncio a primera hora de la tarde del domingo de que tampoco podrían llegar para la sesión de firmas, encogió el corazón de muchos, que no obstante esperaban un show como el desplegado en Portugal, mezclándose con el público.

🤘 Puede que en algunos festivales la lluvia sea un problema, pero no en el @ResurrectionESP. Los 'resus' se lanzaron a disfrutar de esta última jornada pic.twitter.com/VUaFGt0ced — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) July 3, 2022

Desafiando a los problemas para volar y a la lluvia, la última tarde-noche del Resu se saldó con cierta tristeza por el final y los deseos de un gran cartel que llegue a tope para el 2023, sin tantos problemas con los bolos y los vuelos.

Al menos Infected Rain se sentó a firmar en una sesión que coincidió precisamente con la llegada del mal tiempo y a la que siguió la esperada presencia de Angelus Apátrida y Stick to Your Guns, quienes antes habían ofrecido un trepidante concierto.

En todo caso, el de la música en directo es un mundo en constante evolución. Basta ver el entorno del festival, empapelado de carteles de pequeños conciertos metal por toda la geografía. El Resu es referente.