KISS y Prophets of Rage, los más explosivos del sábado

Este sábado sonará en Viveiro una de las bandas más famosas del mundo. KISS ofrece en el Resurrection Fest un concierto de producción completa y larga duración liderado por Gene Simmons, The Demon y cuyo comienzao está previsto para las once de la noche.

La parroquia Resu espera con ansia a los componentes de la banda conocidos por su maquillaje facial y sus extravagantes trajes con cuernos y plataformas, que combinan en sus actuaciones con pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo sangre falsa.

El grupo Prophets of rage, que actuará en el escenario principal justo antes de KISS, también promete un concierto brutal en la línea de una banda reivindicativa como pocas. Integrada por componentes de Rage Againts The Macbhine, Public Enemy y Cypress Hill presenta en Celeiro su primer disco, además de cantar los himnos de sus antiguas bandas. Preparados para gritar Killing in the name of.