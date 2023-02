Kiko Rivera se une a la lista de famosos de O Rei das Tartas

La gasolinera, cafetería y tienda de productos autóctonos de O Rei das Tartas junto a la A-8 a caballo entre los municipios de Abadín (donde se encuentra realmente) y Mondoñedo (donde está la matriz de la empresa) volvió a recibir a un famoso, en este caso el tertuliano y pinchadiscos Kiko Rivera.

Hace tres días, paró en el establecimiento acompañado de otros tres jóvenes para repostar e hicieron una visita a la tienda donde compraron varios productos típicos de esta zona.

El personal que atiende el local lo reconoció y le propusieron visitar el museo que tienen en el local y hacerse una foto junto a la estatua y la silla que recuerdan a Carlos Folgueira padre, creador de la marca O Rei das Tartas. Su hijo, que regenta el establecimiento, explicó que fue "moi amable, mostrouse moi colaborador e non tivo problemas en facerse unhas fotos no local e botar unha ollada a todo o que temos no museo".