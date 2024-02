Kerry King se une al cartel del Resurrection Fest

El Resurrection Fest anunció este miércoles una nueva incorporación para su cartel de este año con Kerry King, guitarrista y fundador de Slayer. El festival se celebra en Viveiro del 26 al 29 de junio con Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Alice Cooper y The Offspring como principales reclamos.

"Kerry King vuelve a Resurrection Fest Estrella Galicia después de formar parte de uno de los conciertos más épicos de la historia del festival en 2019", dicen desde el Resu en relación a la actuación de Slayer ese año, en medio de una gran tormenta con rayos incluidos.

En esta ocasión Kerry King volverá a Viveiro con su proyecto en solitario, "que ha calificado como una extensión de Slayer", por lo que no faltarán en su concierto "exitazos de la banda como Raining Blood o Angel of Death", además de temas de su propia cosecha.

Añaden desde el festival que le acompañarán en el escenario del Resu "el gran Paul Bostaph a la batería, Mark Osegueda, cantante de Death Angel; Kyle Sanders, bajista de Hellyeah, y Phil Demmel, de Vio-lence y Machine Head a la batería".