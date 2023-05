Kathy Navarro: "As redes sociais foron un impulso para a miña vida profesional e persoal"

Todo o mundo a coñece por Kathy. Naceu en Ribadeo en 1997, ainda que é adoptada de Foz porque leva alí moitos anos. Estudou perruquería e estética e desde 2017 seguiu os paso da súa avoa Delfina Méndez Lombardía á fronte do salón de beleza Briz, en Foz

Por que decidiu estudar perruquería?

Pois nunca pensei en ser perruqueira, e iso que veño dunha familia delas. Eu quería estudar Ciencias Políticas, pero a nota non me deu por pouquiño. Entón miña avoa díxome por que non estudaba perruquería e lle axudaba no verán. Fíxeno e ao ano xa estaba traballando, estudando polas mañás e traballando polas tardes.

Ademais da súa avoa, tiña máis xente na familia dedicada a este sector?

Si, unha irmá da miña avoa ten una perruquería en Ribadeo, outra prima en Lugo tamén, que agora montou una perruquería canina...

Vostede dedica a escaparate do salón de beleza Briz a expoñer obras de artistas, como lle xurdíu esta idea?

Foi ao fío das xornadasde tapeo en Foz. Fun cuns amigos a Anduriña e o prato onde viñan as tapas era como unhas botellas de vidrio. Logo fomos ao Marexada e presentáronme á rapaza que creara eses pratos.

E propúxolle a idea de expoñer no seu local?

Ela díxome que estaba buscando un sitio no que expoñer as súas obras de cerámica e como eu teño bastante espazo no escaparate e as marcas cada vez mandan menos cousas para poñer nel, ofrecinlle expoñer no meu local. E así colaboramos entre nós.

Aínda lle dá algún consello a súa avoa?

Non. Desde que deixou a perruquería non quixo saber nada máis. Tocoume aprender moito pola miña conta.

Pero si que irá como clienta, non?

Si, se son queda sen neta (ríe).

Seguen sendo as perruquerías o sitio de chismorreo dos pobos?

Eu teño uns clientes bastante reservados. Cando collín o negocio unha empregada da miña avoa marchou uns meses antes e quedei cunha clientela mínima. Ao principio quixen parecerme a miña avoa, pero foi un erro. Entón dinlle a miña perpectiva e empezou a vir máis xente. E a maioria da xente é reservada; ademais o salón está ao fondo dunha galería.

Tamén lle gusta a política. Está vostede no PSOE.

Si. Expuxen as miñas ideas ao alcalde e entrei como concelleira para substituír unha compañeira. Gústame porque buscas facer algo polo pobo e coñeces moita xente.

Que área leva?

Sanidade. Non tiña nin idea, foi un reto, pero foime moi ben, mellor do que agardaba. Agora repito nas listas e vou de oitava e, se saio, gustaríame quedar coa mesma área.

Tamén é vostede moi activa nas redes sociais, que lle ofrecen?

Moitísimo. Nas miñas redes sociais do negocio teño máis de 5.000 seguidores e nas persoais máis de 10.000. Por unha banda é complicado de levar, porque tes que saber o que queres transmitir, porque a comunicación nas redes sociais non é a mesma que en persoa, pero foi un impulso para a miña vida tanto persoal como profesional.