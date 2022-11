Karina Parga: "Non sinto nostalxia de Francia, sentime moi ben acollida aquí"

Son Karina Parga e nacín en 1975 nun pobo da Borgoña francesa, en Joigny, e crieime en Aillant Sur Tholon. Veño dunha familia humilde con pais emigrantes. Vin a Galicia no ano 95 estudar Filoloxía Francesa en Santiago e dou clase no Perdouro de francés.

Como é Joigny, onde vostede naceu?

É unha cidade a carón dun río, o Yonne, que da nome a zona. É un lugar con moita historia e zona de viñedos, prodúcese moito viño de Borgoña.

Que lembrazas ten da súa niñez?

Os recordos que teño son de Aillanr Sur Tholon, onde vivín, e son bos. Meus pais trababallan e na ría donde eu vivía había máis nenos, lembro os cumpreanos, as vacacións, ir á piscina

Viñan a Galicia no verán?

Si, sempre. Meus pais teñen unha casa en Mondoñedo e viñamos en agosto. En Francia sempre fun a española e aquí, a francesiña.

Sinte nostalxia de alí?

En absoluto, ningunha. Sentinme moi ben acollida aquí desde o principio. Levo unha vida tranquila, de amizade, solidaridade. En Francia estaba moi ben, pero cando vas medrando e pasas ao instituto, con máis de mil alumnos, aulas de 35 rapaces, é todo máis agresivo, e por riba sendo muller. Sentes máis inseguridade. Aquí non.

Houbo algún profesor que lle abrira o camiño para o ensino?

Non sabía que facer, pero en terceiro da Eso tiven un profe de mates que me abríu as gañas de aprender. As mates dábanseme moi ben, e por culpa del fixen o bacharelato de ciencias puras. Despois quixen ser dentista, pero non o acadei, e escoitei a meu pai, que me dixo que aproveitara o meu bilingüismo, e fixen Filoloxía Francesa.

Falando do ensino, non está cansa de tantas leis dintintas?

Xa pasamos por cinco ou seis leis, cada vez máis burocracia, que é moi desagradable. Eu teño claro que primeiro temos que ensinar aos rapaces a ser persoas, convivir, e logo coñecementos. As leis queren mellorar, pero non facilita nada tanto papeleo.

As novas tecnoloxías estannos illando como persoas?

Son unha arma de dobre fío, pero temos que convivir con elas porque están aquí para ficar. Temos que lembrarnos de que estamos formando persoas con emocións, e unha máquina no as ten, é branco ou negro, non ten escala de grises. Hai que ir pouco a pouco coas competencias dixitais.

Google é o noso Zeus?

Tal cal, é san Google, pero teñen que aprender que non todo o que atopan nas redes sociais é válido. Agora todo o mundo pode escribir e dar as súas opinións. Os instagramers fan moito dano, como o que di un xogador de fútbol, que por ter miles de seareiros o que di vai a misa. Moléstame a difusión da incultura.

Enseñar é un arte?

Non sei, pero é difícil. Nós temos que motivar e incentivar ao alumnado.

Burela é un crisol de culturas, iso fai menos racistas?

Para min, si. Pero viaxar a outros países tamén.

En que idioma le?

Están igualados, pero a verdade é que me custa un pouco máis en galego que en castelán ou francés, porque o descubrín para a lectura xa na idade adulta.