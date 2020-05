Los 'karaokeiros' no paran

Que Burela quedara sin fiestas no es obstáculo para que no se celebrase su animado karaoke, aunque sea de manera virtual y gracias al empeño de uno de sus veteranos participantes y primeros organizadores, Paco Salgueiro, que no se ha perdido ninguna de sus veinte ediciones cumpliendo su máxima de no repetir artista.

Este año aunó sus ganas de cantar con un agradecimiento público "a todos os fans que cada ano enchen o auditorio burelés" y recurrió a otros de los veteranos y animados cantantes para poner a prueba sus recién estrenadas dotes de productor audiovisual.

El resultado es un vídeo de quince minutos en el que Rául Torres hace las veces de maestro de ceremonia y en el que Rosino, Laura Míguez, José Luis Suárez y el propio Salgueiro interpretan sus temas alternando con imágenes de las fiestas, del puerto y de la localidad tomadas en diversas épocas por Salgueiro, aficionado también a la fotografía.

En el vídeo, Paco se decanta por Gurruchaga, pero han sido muchas las voces que ha interpretado en el karaoke burelés, en el que se estrenó en el 2000 con Roberto Carlos y su Un millón de amigos y concluyó temporalmente en 2019 con Ni contigo ni sin ti, de Emilio José.

Por el camino ha interpretado en español a solistas como Víctor Manuel, Miguel Ríos o José Feliciano, pero también a grupos como Los Secretos o La Guardia, sin olvidar a artistas extranjeros de la talla de Salvatore Adamo, Nat King Cole o Charles Aznavour. Con Venecia sin ti de este último, acompañado del músico Enrique Paisel de Los Tamara, se animó en intervenciones en televisión, donde acudió en una veintena de ocasiones, además de haber participado en el Festival do Landro de Viveiro.

Una carrera musical que las circunstancias desviaron por otro camino, pero no olvida su pasión que ahora llega en formato redes sociales para recordar el karaoke burelés y, como él mismo recuerda en su producción, para la que ha contado con el inestimable apoyo de su esposa Conchi Camacho, "non pode haber arco da vella sen un pouco de choiva".