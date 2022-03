Juzgados un empresario y su hijo por una caída que dejó parapléjico a un obrero

Un empresario y su hijo se sentaron este jueves en el banquillo de los acusados del Penal número 2 de Lugo por su presunta responsabilidad en el accidente laboral que sufrió un trabajador hace ya una década. El operario se cayó desde un tejado, en una nave de Burela, y se quedó parapléjico.

El empresario aseguró que su negocio consistía en la instalación de canalones, no en su mantenimiento, y dijo que él nunca le ordenó a su empleado que se subiera a ningún tejado. "Siempre trabajábamos con medidas de seguridad, pero ese día yo no tenía conocimiento de que estuviera realizando ese trabajo en ese lugar", afirmó. Su hijo, que el día del suceso estaba trabajando con el operario que resultó herido, explicó que él era únicamente "un empleado más" de la empresa, por lo que no tomaba decisiones ni tenía competencias en materia de seguridad.

Según apunta la Fiscalía, la empresa de los acusados se dedicaba al mantenimiento de instalaciones de fontanería y de canalizaciones para la conducción de aguas pluviales en naves industriales. Así, en noviembre de 2011, uno de sus empleados realizaba tareas de mantenimiento para otra empresa, con la que tenían un contrato verbal, y el encargado de esta planta les pidió que limpiaran los canalones del tejado del almacén. "Dicho tejado presentaba una estructura peculiar, siendo dificultoso y peligroso el acceso hasta el punto en el que podían anclarse los sistemas individuales anticaídas, por lo que, durante ese recorrido, los trabajadores no disponían de ninguna medida de seguridad frente al riesgo de caída en altura", apunta.

Así, sobre las seis de la tarde del día 15, el operario se desprendió de su equipo de protección individual para abandonar la cuberta, "por no existir ninguna otra alternativa segura para realizar su recorrido", y en un momento dado se desequilibró, cayó de espaldas sobre la cubierta ligera e impactó contra una placa de fibrocemento, que se rompió. El trabajador cayó la través del tejado, desde una altura de tres metros, e impactó contra el suelo del almacén, por lo que sufrió una lesión medular que lo dejó parapléjico.

El fiscal explica que la causa principal de las lesiones sufridas por el operario fue "una nula planificación de los trabajos y un nulo control de su desarrollo". Tanto el empresario como su hijo fueron acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal de un delito de lesiones por imprudencia grave.