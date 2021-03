El juzgado condena a una auxiliar de Alcoa por represión sindical

La CIG comunicó este viernes la sentencia del juzgado de lo social de Lugo que condena a la empresa auxiliar de Alcoa, Cotelsa por represión sindical al delegado de la CIG y portavoz de la plataforma que agrupa al personal de estas empresas, Kike Rocha. "Na sentenza recoñécese que a decisión de trasladalo de departamento dentro da fábrica de aluminio responde a unha represalia contra o traballador polo seu labor e pola súa significación no proceso de negociación do Ere de Alcoa", indican desde el sindicato.

El juzgado condena a la empresa a recolocar a Rocha en su puesto de trabajo en el departamento de electrodos (lo habían trasladado al de obras) en las mismas condiciones que tenía y a abonarle una indemnización por los daños morales. Desde el sindicato subrayan que acogen "con satisfacción" esta resolución que "confirma toda a razón que os traballadores e traballadoras da fábrica de aluminio teñen na súa loita na defensa do futuro industrial para A Mariña e polo mantemento dos postos de traballo".

En la sentencia, según la CIG, también se recalca que este comportamiento "ten unha dimensión colectiva que vai máis aló da afectación ao delegado en concreto". "Así no texto faise fincapé en que esta vulneración de dereitos se produce nun momento especialmente sensíbel como é o da existencia do Ere de Aluminio Español, SA (aínda non resolto) con repercusión no emprego da multinacional, das auxiliares e de toda A Mariña", indican.

Para el sindicato "resulta evidente" que el traslado de Rocha constituía "un castigo" a la representación de los trabajadores de las auxiliares.