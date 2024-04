La junta de personal del Hospital Público da Mariña denuncia el cierre de Medicina Interna en verano

La junta de personal del Hospital Público da Mariña denuncióel cierre de la planta de Medicina Interna durante el verano, una medida que los sindicatos seguran que "carece de calquera xustificación técnica posíble e tan só obedece a unha política sanitaria de recortes do PP que busca o desmantelamento da sanidade pública na nosa comarca". Desde el Sergas precisan que la medida se debe a la planificación asistencial de los meses de verano y que es algo que se aplica en la mayoría de los sistemas sanitarios públicos.

Este cierre de camas tendrá, para los sindicatos CIG Saúde, Usae, Satse, UGT y Comisiones Obreras, "consecuencias para os doentes e suporá un incremento das derivacións ao Hula ao non existir camas libres no hospital de Burela, unha practica que se leva facendo durante os últimos meses e que está a provocar o malestar das persoas afectadas e as familias que se ven obrigadas a desprazamentos innecesarios por mor dunha mala planificación da dirección nun hospital que acaba de ser ampliado".

Además, añaden que conllevará un incremento de las listas de espera, "fomentadno a derivación de doentes á sanidade privada para cumprir a Lei de Garantías".

En este sentido, añaden que también habrá consecuencias para los profesionales de esta área que serán desplazados a otras unidades. "Os calendarios laborais que tiñan asignados decaen, tirando pola borda toda a planificación que tiñan feita para a súa vida persoal durante o verán provocando entre as traballadoras cabreo, indignación e un incremento do desexo de abandonar o hospital", aseguran.

Según la junta de personal, la dirección justifica el cierre por la falta de personal de enfermería, "unha situación xenerada pola propia dirección", ya que sostienen que "o persoal de enfermería fuxiu a outros territorios como Asturias ou País Vasco en busca dun futuro laboral mellor, onde se lles garante estabilidade".

En este sentido, la junta de personal también subraya que durante el verano no puede disminuir la actividad asistencial en el centro "porque as poboacións das zonas de costa, como mínimo, se duplican e os pobos do interior da comarca tamén se enchen cos centros de persoas que veñen de fóra".

El Sergas por su parte defiende esta planificación que aseguran que se lleva a cabo teniendo en cuenta factores como los menores índices de ocupación hospitalaria en esas datas debido, fundamentalmente, a una reducción estacional de las patologías y a la correlativa reducción de los ingresos por enfermedad. "Esta planificación realízase en función dos estudos exhaustivos de actividade de anos anteriores e tendo en conta a responsabilidade principal da sanidade pública galega de garantir a calidade asistencial aos pacientes durante os meses de verán", indican.

A este respecto aseguran que es una medida generalizada en la mayor parte de los sistemas sanitarios públicos que "permite xestionar de forma eficiente as vacacións regulamentarias dos profesionais e conxugalas coa diminución da demanda asistencial que se produce neste periodo". No obstante, subrayan que el hospital mariñano "terá dispoñibles o 100% das camas para ser utilizadas sempre que sexa preciso, en calquera momento".

El servicio de salud explica que la mayor parte de las vacaciones de los sanitarios se concentran en verano y este hecho "xunto coa merma da demanda asistencial obriga a reestruturar no verán a dispoñibilidade de camas, pero poñendo sempre a disposición da cidadanía todos os recursos necesarios, mantendo toda a actividade clínica posible e garantindo a atención aos procesos que non admiten demora".

A esto añade que la substitución del personal que coge vacaciones en la época estival no siempre es fácil o posible "en moitas das especialidades debido á total carencia de profesionais nas listas de contratación".