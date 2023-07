Julio de récord en A Mariña

El mes de julio acaba de empezar pero parece estar marcando récords a nivel de visitantes en la inmensa mayoría de los municipios mariñanos. A falta de cifras oficiales que lo confirmen, las impresiones generales y los datos de ocupación de algunos establecimientos de hostelería a nivel individual subrayan dichas impresiones que, además, parecen prolongarse también a los últimos días del mes de junio, en que también se notó un incremento de los visitantes.

En Ribadeo los hoteles experimentaron esta semana un pequeño bajón después del lleno total con el que se encontraron a lo largo del pasado fin de semana en el que se celebró la Fiesta Indiana. No obstante, las perspectivas para el fin de semana son muy buenas con unos niveles de ocupación que se encuentran por encima de lo que suele ser habitual en esta época del año en comparación con temporadas anteriores. Es un fenómeno además que no se ciñe a esta semana sino que viene ya de atrás y parece que se va a prolongar especialmente a partir del próximo fin de semana, ya a mediados de julio.

La presidenta de Acisa Ribadeo, Carmen Cruzado, confirma esas impresiones y subraya que "hay mucha más gente que otros años a estas alturas del mes de julio. Quitando los días del Ribadeo Indiano, que no sirven para hacer media, la realidad es que nos estábamos encontrando con muchísima más gente".

Otra particularidad que se está notando es algo que hace ya unas semanas se destacaba desde la oficina de turismo de Ribadeo, que es que se está disparando el número de excursiones organizadas que está recibiendo el municipio y que parece continuar creciendo sin cesar, sobre todo a lo largo de este mes en que son prácticamente continuas.

Burela, también un éxito

El concejal de Turismo de Burela, Ramiro Fernández, no esconde que están muy satisfechos y aunque no tienen tampoco datos concretos de este mes por el momento, les sucede como en Ribadeo y "notamos un aumento de visitantes, e polo que din na oficina de turismo teñen bastante traballo, a ocupación hostaleira vai ben, a falta de facer a enquisa de todos os meses, as perspectivas son boas". Añade que las rutas geológicas son un éxito y hostelería y comercio se benefician de la situación. También calificó junio como "excepcional".

Foz y Barreiros, disparados

En Foz el alcalde reseña que detectaron un aumento notable del consumo de agua "que é moi superior ó doutros anos por ista época", señala. Mientras que Ana Ermida, la alcaldesa nacionalista de Barreiros, califica de "brutal" ese aumento de consumo con respecto a la misma época de años anteriores.

Todo esto hace indicar que las cifras van a mejorar todavía más a partir de la semana que viene, con la llegada de la segunda quincena de julio.