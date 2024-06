Julio Delgado: "Emilly, cuando está fresca, es la mejor jugadora"

"Nunca vamos a especular". Estas son las palabras de Julio Delgado, entrenador del Pescados Rubén Burela FSF, tras la victoria del sábado ante el Poio Pescamar por 4-0 en el primer partido de los play off de las semifinales, que se juegan al mejor de tres. Las naranjas tendrán la oportunidad el próximo fin de semana de cerrar la serie en tierras pontevedresas.

Rafinha presiona a Ale de Paz. JOSÉ Mª ÁLVEZ

"Llevamos toda una temporada jugando muy bien, y el equipo ha demostrado que sabe jugar partidos de play off, y ha mostrado valentía y madurez", dice el entrenador salmantino. "Hemos estado muy intensos ante un equipo muy duro, porque los partidos con el Poio siempre son duros, y además veníamos de una dinámica no muy buena, pero el equipo se merece una nota altísima", argumenta Delgado.

Dos goles en los primeros siete minutos

Y es que el Burela FSF ya se puso por delante con 2-0 en los primeros siete minutos y sentenció en el tramo final. "A pesar de los goles no nos hemos metido atrás, no sabemos irnos a media pista, y con la defensa alta siempre se comete algún error, pero Caridad ha estado seria, me alegro por su vuelta y por haber acabado el partido con la portería a cero", indica.

Incide el salmantino que los dos primeros goles al poco de empezar "nos dieron tranquilidad", pero "seguimos apostando por ir arriba", dice. "La segunda parte fue más completa, hemos generado más porque ellas estaban un poco más cansadas, y hemos hecho buenas triangulaciones. Se ha visto un buen espectáculo", subraya.

Un punto y aparte se merece Emilly, que con tres tantos volvió a ser la protagonista del partido. La brasileña, una vez recuperada de la lesión que se produjo durante la Copa de la Reina, vuelve a ser la jugadora determinante que ha demostrado durante toda la temporada. "Si te das cuenta, quitando los últimos diez minutos, Emilly es una jugadora muy explosiva, con una intensidad y ganas tremendas, y ha tenido rotaciones muy cortas y ha llegado muy fresca al tramo final", asegura. Delgado. "Y cuando está fresca es la mejor, en defensa es un bicho y en ataque cuando arranca es imparable, pero ya sabes que no me gusta singularizar, y quiero destacar al equipo", concluye.

El otro tanto fue de Patricia, que también está realizando una temporada de menos a más. Cada vez es más importante en ataque la jugadora yeclana de 23 años, que además del tanto mandó un balón al larguero y fue un quebradero de cabeza para la defensa del Poio Pescamar.