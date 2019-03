Julián de Cos: "A ver si convencen a las monjas para volver al convento de Valdeflores"

LA SALA multiusos del concello vivariense acogerá a partir de las ocho y media de este miércoles por la tarde la charla de fray Julián de Cos, padre dominico y profesor, perteneciente también a la Orden de los Predicadores y quien aconsejó a las monjas que residían en el convento vivariense de Valdeflores medidas para una mejor conservación de libros y cantorales que posteriormente faltaron en el monasterio, cerrado desde el año pasado, en que las religiosas dejaron el municipio vivariense.

¿Desde cuándo tiene usted relación con Viveiro?

Conozco Viveiro porque mi familia veranea en Area desde los años 60. Somos de Madrid, pero les encantó y tienen casa y todo en la localidad.

¿Participó alguna vez en la Semana Santa vivariense?

Estuve alguna vez y vi alguna procesión.

¿Vendrá este año?

En Semana Santa tengo que ir a Burgos.

¿De qué tratará en la conferencia que impartirá?

Hablaré sobre las diferentes formas que tenemos de relacionarnos con Dios por medio de la oración, tanto la típica vocal como mediante la meditación o reflexión sobre textos bíblicos o películas, como Ben-Hur; a través del recogimiento metiéndonos dentro de nosotros mismos en nuestro corazón para encerrarnos con Dios, o también por medio de los sentidos, que es algo muy propio de la Semana Santa, pues las procesiones son puramente sensitivas, dado que el verlas pasar se escucha la música o el silencio, se huele el incienso, y mediante los sentidos uno se comunica con Dios. Por eso llama tanto la atención, que gente que no va a misa o se aburre porque no conecta con Dios, sin embargo en la procesión si hay un clic. También es posible relacionarse por medio de la naturaleza, no en vano coincide con la primavera, que es la época de resurrección de la naturaleza, y contemplándola puede rememorar la resurrección de Jesús.

¿Aludirá al origen de las procesiones para dar a conocer al pueblo las escenas de la Pasión?

Solo hablaré del tema espiritual, no del histórico, porque únicamente dispongo de 45 minutos, y no da tiempo.

¿Alguna recomendación para vivir esta celebración religiosa?

Lo suyo es utilizar ese tiempo, que además es festivo, para divertirse y también para buscar tiempo para estar con Dios, puede ser paseando por el monte o en una capilla, puesto que es un momento muy especial, el misterio de la Salvación y la Resurrección que nos afecta.

Usted también está vinculado con el municipio por su relación con las monjas del convento dominico de Valdeflores. ¿Sabe si hay alguna posibilidad de que reabra?

Nos gustaría mucho, incluso se ha escrito una carta a ver si las monjas vuelven al convento. Es una pena que no regresen.

Una cofradía está recogiendo firmas para solicitar la reapertura.

Sí, me parece bien, a ver si las convencen para que vuelvan.

La riada de noviembre afectó al monasterio, ¿terminaron ya los trabajos de limpieza?

De eso no nos ocupamos los frailes. Por lo que sé la limpieza ya se ha hecho, al día siguiente de la charla concertaré un tratamiento de plagas, tampoco se puede hacer más, las que tienen que estar ahí son ellas, ocupándose de esas cosas.

¿Qué previsiones tienen para el mantenimiento del convento?

Los párrocos hacen mucho, están en primera línea, los frailes desde la distancia hacemos algo, pero ellos son los que están velando por el monasterio, les estamos muy agradecidos.