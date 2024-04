Juicio por violación en Viveiro: "Me empezó a desvestir y quedé paralizada; no podía gritar"

Uno de los dos acusados de violación que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Lugo declaró que las relaciones sexuales fueron consentidas y el otro aseguró que solo compartió besos y caricias con la otra supuesta víctima, pero negó que mantuviesen relaciones sexuales porque no tenían preservativo.

Los dos acusados de agredir sexualmente a dos amigas en un piso de Viveiro hace tres años, tras una noche de copas, creen que la denuncia fue para "ocultar la infidelidad" de una de ellas a su novio.

Una de las víctimas: "Me empezó a desvestir y quedé paralizada; no podía gritar"

Una de las víctimas de la violación declaró que su agresor le empujó a la cama: "Se tiró encima mía. Yo intentaba apartarme. Me empezó a desvestir, quedé paralizada, no pude hacer más, estaba en shock, no podía gritar".

Cuando se marchó del piso con su amiga, con "lágrimas en los ojos", dijo que se "daba asco": "Tenía un ataque de ansiedad y miedo y no sabía donde meterme". Y añadió que hoy en día tiene "miedo a salir de casa" y que no ha acudido al psicólogo.

Esta víctima, que tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos, declaró separada de los procesados por un biombo.

La segunda víctima: "Solo recordaba que estaba llorando"

La segunda víctima, que entonces tenía 17 años, declaró en el juicio por violación que solo recordaba de entonces que estaba "llorando y pidiendo que pare" a su presunto agresor. "Nos dio un ataque de ansiedad criminal", agregó.

La Fiscalía pide 12 años para los acusados

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados, que no ingresaron en prisión ni tuvieron medidas cautelares por estos hechos, 12 años de prisión por un delito de violación, 20 años de alejamiento de las víctimas y otros 10 de libertad vigilada, así como indemnizarlas con 6.000 euros y abonar al Sergas 536 euros por la atención sanitaria que prestó a las chicas.

La acusación particular elevó la solicitud de indemnización a 24.000 euros.