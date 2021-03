A juicio por robar en Burela con pasamontañas y un gran cuchillo

Un hombre con antecedentes penales por robos, amenazas y daños será juzgado la próxima semana en Lugo por perpetrar dos atracos en Burela en junio del año pasado. Lo hizo de forma que causó una gran conmoción ya que su primer asalto fue a una mujer que iba por la calle. La abordó con un pasamontañas y un cuchillo con una hoja de cuarenta centímetros de longitud.

Amenazó con matarla si no le daba todo lo que llevaba encima y luego le quitó el bolso donde había un teléfono móvil, unas llaves y un monedero con viente euros. El bolso fue recuperado y restituido a su propietaria con posterioridad, no obstante no se recuperaron el teléfono móvil ni el dinero.

Tras este asalto se dirigió hacia las ocho de la tarde a una farmacia donde ocultó su rostro con una bufanda y la capucha de una sudadera, esgrimiendo el mismo cuchillo de grandes dimensiones. Allí se dirigió a las dependientas amenazándolas al grito de "La caja, que te pincho" en varias ocasiones. De hecho, llegó a cortar a una de las trabajadoras en el dedo índice de una mano.

Allí abrió la caja y sustrajo 510 euros de la recaudación, que ahora reclama la aseguradora Mapfre, además del abono de las indemnizaciones correspondientes.

El acusado permanece en situación de prisión provisional por estos hechos desde el 24 de junio del año pasado, es decir, solo seis días después de los hechos.

Se hace constar en la acusación que el hombre era, en la fecha en que ocurrieron los hechos, consumidor de heroína, cocaína y metadona, habiendo cometido los hechos bajo la influencia de tales sustancias y precisamente por su grave adicción a las mismas.

Ahora se le reclama una pena de cuatro años y tres meses de cárcel, donde continúa recluido, además de diversas multas por los hechos que protagonizó generando en esa jornada una gran alarma social en Burela.