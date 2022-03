A juicio el cazador que arrastró a un perro con su todoterreno en Lourenzá

La Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad (Anadel) confirmó que el cazador que arrastró en Lourenzá a un perro atado a un todoterreno se sentará en el banquillo.

"Nos personamos como acusación popular y pedimos la custodia del animal y la incautación de otros dos canes, la retirada de la licencia de caza y también de las armas", explican desde esta asociación animalista en relación con los hechos ocurridos el pasado mes de septiembre. El vídeo, difundido a través de diferentes redes sociales, se propagó rápidamente causando una profunda indignación.

La Guardia Civil investigó los hechos ocurridos en la parroquia de San Adrao y el conductor del todoterreno reconoció que había circulado un tramo de aproximadamente 300 metros con el perro atado a la bola del remolque del vehículo. Argumentó que no sabía que se trataba de una infracción. El Seprona no abrió una investigación al sostener que el can se encontraba en perfecto estado y tenía el microchip y todo en regla.

Fue entonces cuando diversas asociaciones animalistas reclamaron que se abriese una investigación penal al cazador, que finalmente se tendrá que sentar en el banquillo en los juzgados de Mondoñedo.

El hombre se expone a una infracción de la Ley 5/2017 de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia. Los guardias encargados de esta investigación comunicaron al afectado que su obligación es poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente en la materia para que adopte las medidas.