Las jugadoras del Burela FSF se bañan en la playa tras ganar la Supercopa de España

El pasado domingo, las Guerreiras Laranxas del Burela FSF se proclamaban hexacampeonas de la Supercopa de España tras conquistar su sexto entorchado en Torremolinos. A las de A Mariña les bastó un solitario tanto de Dany en el segundo tiempo para derrotar al Poio Pescamar (1-0) y añadir un nuevo título a sus vitrinas.

Y este reconocimiento había que celebrarlo. En una entrevista previa a la final del pasado domingo para el programa Suela Caramelo, confirmaban que se había planteado la opción de celebrar la posible victoria bañándose de noche en la playa. Y dicho y hecho.

Las jugadoras cumplían su promesa y se bañaban en las aguas mariñanas acompañadas por la alcaldesa del municipio. "Me vine arriba. Cuando me entrevistasteis me preguntasteis ¿vas a la playa? Pues voy a la playa", declaraba a la Futsal RFEF María del Carmen López.